المولود أخيراً: «مترو الرياض»

20 شركة عالمية تنتمي لـ١١ دولة، وثلاثة ائتلافات، وثمانية عقود تنفيذية، وكلفة بلغت 22.6 بليون دولار و١٧٦ كيلومتراً كأطوال للمسارات تشكل المعلومات الأهم في مشروع القطار الكهربائي (مترو الرياض)، توقفت كثيراً عند صورة خاطفة تخيلية للقطار بعد تنفيذه، الصورة كانت مدهشة حد الفتنة، وتشعر معها بأن كل شيء في المكان سيتغير، ستغدو الرياض بمعية المشروع - الاستثناء - تحفة فنية، ولم يكن يبعثر جمالية حلمي والصور الذهنية الغارقة في المتعة، إلا استحضاري لصور تخيلية سابقة لمشاريع محلية حالية، فبعد تحول الخيال لواقع لم أعد في حاجة إلى استخراج الفوارق المئة بين مشروع الخيال، وما هو ملصق بعبث على الواقع، لكن حجر التفاؤل هنا يكمن في الائتلافات الدولية، وأنها قادرة على صناعة الفارق وتنفيذ ما كان مستحيلاً ذات يوم فائت، لفارق الخبرة والتجربة والإمكانات. ولحديثنا عن «مترو الرياض» سأبارك لطالب المرحلة الأولى المتوسطة، فالمشروع الذي بدأنا في دراسته مع ولادته يضع خطوته الأولى التنفيذية مع بداية فصله الدراسي القادم، ولعله يخرج كامل النمو ومالئاً للأعين ومبهراً للمواطن والمقيم والزائر مع مغادرته المرحلة الثانوية، ولتكن هدية المغادرة جولة عبر «مشروع المترو» ذلك الذي بلغ عمره بالتمام مسيرة طالب في التعليم العام. المدة الزمنية للتنفيذ تبلغ أربعة أعوام، تسبقها ثمانية أشهر لاستكمال التصاميم وتحويل الخدمات، وتعقبها أربعة أشهر للتشغيل التجريبي، وسنتباهى مع الطالب النجيب بأن بات لدينا في العاصمة الرياض نقلاً عاماً، وشبكة قطارات هي الأفضل في العالم، ومصدر فخر لكل مواطن سعودي على حد تصريح قائد ائتلاف «فاست»، وهو الائتلاف الذي فاز بثلاثة عقود من إجمالي العقود الثمانية، ومثلها لائتلاف «باكس»، وعقدين لائتلاف «الرياض نيو موبيليتي». ولادة المترو ومشروع النقل العام بعد ١٣ عاماً من الدراسة، ثم انتقاله لساحة وحيز التنفيذ أشبه بالتحدي الذي نحن أهل له مالياً بالطبع، والمبلغ المرصود للتنفيذ سيفتح مئات الأسئلة المربكة في ما لو حدث هناك تراخٍ أو تأخير أو تعثر في الخطى والخطوات، ومتى ما تذكرنا مدة الدراسة الطويلة والتي ستثقل كاهل العمل التنفيذي وجهاز الإشراف، لأنها كافية لاستيعاب المشروع من الألف للياء والتنبه للمعوقات، وتعداد حجار الطريق.

حساسية المشروع والمبلغ المرصود بالريال السعودي «٨٤ بليوناً»، والسرعة القياسية في التنفيذ عوامل تجعل هيئة تطوير مدينة الرياض أمام أشرس مواجهة محلية وتضعها تحت رقابة شعبية حادة، من أجل أن يرى قطار العاصمة النموذجي النور، وتنجح مهمة إنجاز هذا القطار المثير زماناً ومكاناً، وكذلك مبلغاً مالياً، فتأخير إقرار المشروع كلف ضعف ما كان مقرر له منذ أعوام، والعتب على حاسبة المشاريع التي تعرف عمليات الضرب والجمع وتؤمن بالقسمة جزئياً لكنها تهمش الطرح، مترو الرياض مولود وطني متعسر أشبه بالحلم، وأمامنا أن نودع الحلم ونستقبل الحقيقة وفق حسبة سريعة ١٨٣٠ يوماً، نراها كثيرة بالتركيز على حساب اليوم، ولكنها قصيرة بالنظر إلى الزمن المتسارع، الذي سنبدأ معه من هذا التاريخ عداً تنازلياً وحساباً دقيقاً، ولتبحثوا فقط عن أية صورة تخيلية للمشروع، واعتبروها كبسولة مجانية للتفاؤل، إلى أن يحين موعد التفاؤل الدائم من خلال القطار الكهربائي في شوارع العاصمة الرياض.

*نقلاً عن "الحياة" اللندنية