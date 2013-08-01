حرس الحدود السعودي يخصص طائرات لرصد التسلل

كشفت مديرية حرس الحدود في السعودية بمنطقة جازان عن تخصيص طائرات تابعة لقوات الأمن لمساندة مراقبة الحدود مع اليمن، ورصد حالات التسلل والتهريب.

وبحسب صحيفة "الحياة"، فإن جهاز حرس الحدود لا ينوي الاستغناء عن مركباته الميدانية الخاصة بمسح المنطقة ومراقبة الحدود ورصد حالات التسلل، بل ستتم مساندة رجال الحرس بهذه الطائرات التي يقودها 50 ضابطاً خصصوا لهذه المهمة.

وأفاد قائد طيران الأمن اللواء محمد الحربي في حديثه لقناة "العربية" بأن "هذه الطائرات عامل مهم جداً في عملية المسح الحدودي في المملكة، وهذه الخطوة ساهمت في الكشف عن الكثير من التجاوزات الحدودية ومعرفة مواقع الخلل، واكتشاف بعض الرواسب لعملية التسلل عبر الحدود".

وأوضح الحربي أن "التنسيق يتم بين مجموعة من منسوبي حرس الحدود وبين هذه الطائرات من خلال غرف المراقبة الأرضية، وتحديد مواقع مسبقة يتم التنسيق بها قبل القيام بعملية المسح".

وأضاف "هذه الطائرات هي مساعدة بكل تأكيد لحرس الحدود سواء على البر أو البحر، كما يمتلك جهاز طيران الأمن 40 طائرة ويتسم هذا الجهاز بالاحترافية والسرعة".