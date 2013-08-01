ذوو الاحتياجات الخاصة يباشرون الطواف فوق الجسر الجديد

باشر الزوار والمعتمرون من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الطواف حول الكعبة الشريفة عبر جسر الطواف المعلّق بواسطة الكراسي المتحركة.

الطواف المعلّق، غايته الأولى توفير بيئة طواف صحية للمعاقين حركياً وكبار السن غير القادرين على المشي، لكن بداياته تعرضت لتطفل من أصحاء بحجة مرافقة ذويهم.

وتراهن الحكومة السعودية على ارتفاع الوعي العام لدى المعتمرين الأصحاء بعدم مزاحمة المعتمرين المعتمدين على كراسي متحركة، مع رجاء أن يرافق المعتمر المعاق فرد واحد من أقاربه الأصحاء لدفع العربة.

وتم توفير 1200 كرسي متحرك مع طاقم بشري لدفعها بالمجان، للطواف المعلق مردوفة بـ110 كراسي متحركة بمحركات كهربائية يقودها المعتمر ذاتياً، مع استمرار 521 من منظومة المطوفين المتخصصين بمساعدة المعاقين مقابل أجر رمزي.

رئاسة الحرمين الشريفين توافقت مع الجهاز الأمني للحرم المكي على تخصيص 10 مداخل للكراسي المتحركة تؤدي الى المطاف المعلق بغية تحقيق غايات عديدة منها تفريغ صحن المطاف من الكراسي المتحركة وضمان سلامة الطائفين المعاقين وكبار السن.