140 ألف سعودي يعملون في الكويت وقطر والبحرين

أكد تقرير نشرته صحيفة الشرق السعودية أن نحو 140 ألف سعودي يعملون في ثلاث دول خليجية، هي: الكويت والبحرين وقطر، فيما تعذر معرفة عدد السعوديين العاملين في الإمارات وسلطنة عمان.

وأكدت مصادر أن توجه السعوديين للعمل في الدول الخليجية، يرجع إلى الحوافز المالية التي يحصلون عليها، والتي تصل إلى 150 ألف ريال شهرياً في بعض الوظائف.

وأوضح المسؤول في قسم شؤون الرعايا السعوديين في سفارة السعودية بالكويت سعيد المالكي أن "عدد السعوديين العاملين في الكويت يتجاوز 133 ألفاً، يعمل 70% منهم في وزارة الداخلية الكويتية وفي السلك العسكري، إضافة إلى وجود عدد من السعوديات يعملن معلمات في مدارس الكويت".

فيما نوه القائم بالأعمال في سفارة السعودية في البحرين رياض الخنيني إلى أن "عدد السعوديين المقيمين في البحرين بلغ 5000، منهم 1000 طالب وطالبة يدرسون في الجامعات البحرينية، والباقي يعملون في البحرين، وبعضهم متزوجون من بحرينيات، كما يوجد عدد من السعوديات متزوجات من بحرينيين"، مبيناً أن "جزءاً من السعوديين في البحرين يستثمرون في المجالين التجاري والصناعي".