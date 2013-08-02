إماراتي يشحن بطاقات عمال نظافة الشرقية بـ5 آلاف ريال

لا شك أن العديد من الشبان في العالم العربي، ولاسيما في السعودية ينظرون إلى شهر رمضان على أنه مناسبة لفعل الخير. وفي هذا السياق أطلق مجموعة من الشباب في المنطقة الشرقية في السعودية، حملة لتوزيع بطاقات شحن الجوال على عمال النظافة في الشوارع أمس الأول. بعد أن أرسل شخص من الإمارات مبلغ 5090 درهماً، وطلب شراء بطاقات وتوزيعها، بحسب ما أفادت صحيفة "الشرق السعودية".

وقال صاحب الفكرة فهد الموسى: "الفكرة تراودني منذ مدة بعد أن قرأت عنها وبدأت بها بمجهود فردي في بداية شهر رمضان. وأرسلت دعوة للمشاركة فيها عن طريق فيسبوك وواتساب وبلاكبيري، ووجدت تجاوباً من الشباب الستة، حيث وزعنا ثلاثين بطاقة.

