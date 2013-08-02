الأمانة العامة لمكة تستنفر لإزالة مخلفات الأمطار

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي هطلت اليوم الجمعة على مكة المكرمة، وقد عمدت الأمانة إلى زيادة عدد الفرق الخاصة بالنظافة خلال فترة هطول الأمطار، وكذلك زيادة عدد المعدات، وذلك بهدف إزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه أولاً بأول، والمحافظة على النظافة العامة بمكة المكرمة، وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والزوار.

وقال لـ"العربية.نت" محمد بن عبدالرحمن المورقي، مدير عام النظافة، إن الأمانة قد استنفرت فرقها الميدانية، خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة في هطول الأمطار، مشيراً إلى أنه قد تم دعم الفرق والعمال والمعدات بـ10 وايتات شفط، و19 طرمبة مختلفة الأحجام، إضافة إلى أكثر من 800 معدة مختلفة الأحجام والاشكال، والتي تعمل طوال الشهر الكريم.

كما جهزت الأمانة عدداً من الفرق الفنية لصيانة ونظافة شبكات تصريف السيول بمكة المكرمة وتفقد عناصرها، حيث يبلغ إجمالي أطوال شبكات تصريف السيول أكثر من 250 كيلومتراً، تغطي كافة أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وقد أكد أمين العاصمة المقدسة، الدكتور أسامة بن فضل البار، أن الأمانة تولي اهتماماً كبيراً بشبكات تصريف مياه الأمطار، والمحافظة على عناصر الشبكة، وتفقد جاهزيتها أولاً بأول، من خلال فرق فنية متخصصة وذات خبرات عالية، مشيراً إلى أن العمل يتم على مدار السنة لتنفيذ خطط صيانة ونظافة شبكات التصريف لتحقيق أفضل النتائج الإيجابية، ولتكون جاهزة لاستقبال موسم الأمطار في أي وقت، ولتلافي أكبر قدر من الأضرار حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

أفضل الخطط

كما أشار إلى أن الأمانة قد وضعت أفضل الخطط، وسخرت كافة إمكانياتها تحسباً لهطول الأمطار خلال الموسم، وذلك بتجهيز العديد من الفرق الفنية المتخصصة والمؤهلة للقيام بصيانة الشبكات.

وأشار إلى أن مكة المكرمة والمشاعر المقدسة توجد بها شبكات ضخمة لتصريف مياه الأمطار، حيث يبلغ طول عناصر شبكة تصريف السيول بمكة المكرمة ما يقارب 126 كيلومتراً، منها قنوات صندوقية مغلقة بطول 82 كيلومتراً، وقنوات أنبوبية بطول 11 كيلومتراً، وقناة نفقية عميقة بطول 5 كيلومترات، إضافة إلى قنوات التصريف السطحية والمفتوحة.

أما في المشاعر المقدسة فيبلغ إجمالي أطوال عناصر شبكات تصريف مياه السيول فيها ما يقارب 130 كيلومتراً، منها 55 كيلومتراً في مشعر منى، و30 كيلومتراً في عرفات، و45 كيلومتراً في مزدلفة، وتقوم الأمانة بإجراء أعمال الصيانة والنظاقة لها على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة.

من جانب آخر، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بفرش المشايات البلاستيكية المانعة للانزلاق على جميع المداخل المؤدية للمسجد الحرام من الساحات وداخل الحرم، ورفع استعداد فرق الصيانة لمقابلة أي طارئ.

وتستعد إدارة النظافة بأكثر من 300 آلية ومعدة، وأكثر من 700 عامل لإزالة آثار مياه الأمطار من داخل الحرم وساحاته، ما ساعد رواد المسجد الحرام على أداء مناسكهم بسهوله ويسر.