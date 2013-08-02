تعيين محمد بن عبد الرحمن الطبيشي رئيساً للمراسم الملكية

صدر اليوم أمر ملكي بتعيين محمد بن عبدالرحمن الطبيشي رئيساً للمراسم الملكية، وجاء في الأمر "بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 146 بتاريخ 23/6/1434هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3/3/1414هـ.

تم تعيين محمد بن عبدالرحمن الطبيشي رئيساً للمراسم الملكية ويبلغ هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.