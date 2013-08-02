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تعيين محمد بن عبد الرحمن الطبيشي رئيساً للمراسم الملكية

المصدر: الرياض - واس
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صدر اليوم أمر ملكي بتعيين محمد بن عبدالرحمن الطبيشي رئيساً للمراسم الملكية، وجاء في الأمر "بعد الاطلاع على المادة الثامنة والخمسين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ / 90 بتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 10 بتاريخ 18/3/1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 146 بتاريخ 23/6/1434هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم أ / 14 بتاريخ 3/3/1414هـ.

تم تعيين محمد بن عبدالرحمن الطبيشي رئيساً للمراسم الملكية ويبلغ هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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