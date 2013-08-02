مكة تستعد لعيد الفطر المبارك ببرامج وفعاليات متنوعة

أعدت أمانة العاصمة المقدسة برنامجاً متكاملاً لإقامة احتفالات أهالي مكة المكرمة بعيد الفطر المبارك، والتي سيتم تنظيمها في عدد من المـواقـع الهامـة بمكة المكرمة، تم تجهيزهــا خصيصاً لإقامة برامج الاحتفالات، حيث راعت الأمانة إقامة هذه الاحتفالات في جميع نواحي مكة المكرمة لتغطي جميع الأحياء والمناطق السكنية.

وقال المهندس محمد طه فقيه، مدير عام السلامة والخدمات الاجتماعيه لـ"العربية.نت"، إنه تم اختيار عدد من المواقع المناسبة لإقامة فعاليات احتفالات العيد، والتي تتضمن العديد من الفقرات الفرائحية والبرامج المتنوعة، وستقام على مدى الأيام الأربعة الأولى من عيد الفطر المبارك، حيث ستبدأ الاحتفالات بحفل افتتاح رسمي يدشنه معالي أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامه بن فضل البار، مساء اليوم الأول، ويقام في الساحة المجاورة لمبنى أمانة العاصمة المقدسة الرئيسي في المعابدة عقب صلاة المغرب، ثم يستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء، وسيتضمن أداء الألعاب الشعبية والفقرات الفكاهية وتوزيع الهدايا للأطفال.

وقد تم وضع برامج عدة ومنوعة خلال أيام العيد لإقامة الاحتفالات روعي فيها التنويع في الفقرات الهادفة التي لا تخرج عن العادات والتقاليد الإسلامية، والتي تظهر في نفس الوقت (بهجة العيد) كالألعاب النارية والعروض الفلكلورية والمسرحيات الهادفة والكوميدية والألعاب الرياضية وألعاب الخفة والسيرك وبعض ألعاب الجاليات وغيرها.

كما حرصت الأمانة على توزيع مواقع الاحتفالات في أماكن متفرقة، لتكون قريبة من الأهالي في جميع أماكن تواجدهم، مثل مواقف حجز السيارات بطريق مكة - جدة السريع، ومواقف طريق الشرائع، وحديقة أم الكتاد بالشوقية، وساحة بطحاء قريش، ومواقف سوق الحجاز وساحة بلدية بحرة وغيرها.