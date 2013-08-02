30 طبيباً كوبياً بتخصصات نادرة يصلون السعودية بعد العيد

تنتظر السعودية بعد عيد الفطر وصول دفعة أولى من أطباء كوبيين متخصصين في مجالات نادرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة أمس. وسيعمل هؤلاء الأطباء في مستشفيات المملكة بناء على الاتفاق المبرم بين المملكة وكوبا الشهر الماضي. وقد أكدت الوزارة أن الدفعة تضم 30 استشارياً يعملون موقتاً لثلاثة أشهر، يغادرون بعدها لتصل أربعة دفعات جديدة مماثلة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للطب العلاجي والمستشفيات الدكتور عقيل الغامدي، بحسب ما نقلت صحيفة "الحياة"، أن أعداد الأطباء تختلف في الدفعات لكنها في شكل عام أكبر من الدفعة الأولى، وتستمر بالتوافد ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ولا يقتصر استقدام الأطباء على كوبا فقط وإنما من الدول التي لديها كفاءات طبية مميزة منها: أن يكون الطبيب استشارياً في تخصصه، ويتمتع بالأخلاق والسلوك الحميد، وراغباً في العمل الموقت في المملكة، ومجيداً للغة الإنكليزية.

ولفت إلى أن الأطباء يتبعون برنامج الأطباء الزائرين المصمم بحسب حاجات الوزارة، بهدف الجذب الموقت لمستشفيات المملكة الرئيسة والطرفية للأطباء في تخصصات يزداد الطلب عليها مع قلة المتخصصين فيها.