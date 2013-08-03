الإطاحة بـ3 سرقوا حقيبة امرأة وهي تصلي في مسجد بالرياض

أطاحت شرطة الرياض بثلاثة وافدين أقدموا على سرقة حقيبة امرأة من داخل مصلى نسائي في مسجد بحي عليشة أثناء أدائها صلاة التراويح.

وكان مركز شرطة الديرة قد تلقى بلاغاً من مواطنة في العقد الخامس من العمر عن قيام شخص بالدخول إلى مصلى النساء وسرقة حقيبتها منها، وبداخلها مبلغ 15 ألف ريال وبطاقة الصراف، ولاذ بالفرار.

ونجحت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض، خلال فترة وجيزة، في الإطاحة بالوافدين الثلاثة الذين هم في العقد الثاني من العمر ويحملون الجنسية المالية، وتبين أن إقامة أحدهم غير نظامية.

يذكر أن شرطة منطقة الرياض كانت قد وضعت في وقت سابق خططاً لأمن المساجد والمصليات في رمضان، فضلاً عن تكثيف الفرق العاملة في الميدان والفرق السرية.