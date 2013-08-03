العليا لتطوير الرياض تعلن برنامج احتفالات عيد الفطر

جهزت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ساحات منطقة "قصر الحكم" لإقامة الاحتفال الرسمي لمدينة الرياض بعيد الفطر المبارك لهذا العام، وعملت الهيئة على كافة التجهيزات بمواقع الاحتفالات.

وتم توفير 10 آلاف كرسي للجمهور وقامت الهيئة بتجهيز شاشات تلفزيونية كبيرة لنقل فعاليات الاحتفال على الهواء مباشرة من ساحة ميدان العدل إلى الجمهور بساحة الإمام، كما خصصت الهيئة ٣٥ موقعا مختلفا للاحتفالات.

ستقدم 5 فرق شعبية من مختلف مناطق السعودية 20 عرضاً فلكلورياً، وستتولى مجموعة من الفرق الشعبية تقديم عروضها يومياً طوال أيام العيد من بعد صلاة العشاء مباشرة وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، والتي تضم كلاً من فرقة الدرعية، فرقة العارض التي تقدم (السامري) وفرقة جازان التي تقدم عرضة (العزاوي) و(الربش) وفرقة مكة المكرمة التي تتحف الجمهور بـ(المزمار)، وفرقة عسير وعرضتها المميزة (الدمة) كما ستشمل العروض فقرات خاصة بالأطفال، تقدمها فرقة مجموعة أطفال الرياض.

13 مسرحية

من جهة أخرى اختارت أمانة منطقة الرياض 13 عملاً مسرحياً، للعرض في أيام العيد، بالإضافة إلى عروض مسرحية مخصصة للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم قائمة الأعمال المسرحية 5 عروض للرجال، هي: (البلطجيون) و(سكة سد) و (الحقني يا جاري) و(شباب البومب)، و(الملحق) وثلاثة للنساء، هي: (عفواً.. ممنوع الرجال)، و(كلنا حكاية) و (أربع نساء وامرأة).

ويستضيف مسرح مدارس المملكة مسرحية (شباب البومب) من بطوله فيصل العيسى وشعيفان محمد وفيصل العمري، وهي تناقش عدداً من مشاكل الشباب، مثل الفراغ والبطالة في قالب كوميدي وتعرض على العام الثاني على التوالي، ويقدم مسرح مدارس التربية النموذجية مسرحية (الملحق) من بطولة نايف خلف وطارق الحربي وخالد صقر.. وتناقش قضية البطالة.

وستقدم فرقة الصم المسرحية على مسرح المؤسسة العامة لصوامع الغلال عرضا مسرحيا مختلفا كل يوم تناقش المشكلات التي يعانيها الصم في علاقتهم بالمجتمع.

كما ستكون هناك مسرحيات خاصة للأطفال هي (جدتي الحبيبة) على مسرح مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، و(العصفور الصغير) على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

برامج الأطفال

من جانب آخر استحوذ الأطفال على النصيب الأكبر من الفعاليات بعد أن تم تخصيص 7 مواقع منها لاستقبال الأطفال والأمهات، وستشمل فقرات مسرح الطفل بمشاركة عدد كبير من الشخصيات الكرتونية، وتتضمن أهازيج وأناشيد ومسابقات حركية وذهنية.. كما سيكون هناك برنامج خاص في حديقة مناخ الملك عبدالعزيز يحتوي على مسابقات لأجمل الرسوم، ومسرح العرائس ومسرح خيال الظل ومسرح الطفل.. كما سيشارك الأطفال من عمر 10 إلى 15 عاماً في مسابقة أمانة الرياض السابعة للألعاب الإلكترونية (البلاي ستيشن) بخيمة الأمانة بالملز من خلال منافسات خاصة لهم.

برامج الشباب

ستشهد ساحات متنزه شرق الرياض (حي القادسية) العديد من الأنشطة والسباقات والعروض التي تسترعي اهتمام الشباب، من أهمها البطولة الثامنة للسيارات والدراجات النارية (كسر حاجز الزمن) والتي تقام بعد مغرب كل يوم من أيام العيد، ويشارك فها عدد من السيارات المعدلة والمجهزة بأقوى المحركات.

إضافة لعرض أنواع من الطائرات التي يتم التحكم بها عن بُعد بمشاركة مجموعة من المحترفين السعوديين ومن دول مجلس التعاون الخليجي ويقام العرض من الساعة الخامسة إلى السادسة والنصف مساءً.

كما ستشهد ساحة القادسية إقامة البطولة الأولى للأوتوكروس وهي إحدى سباقات السيارات الآمنة وتكون على مضمار مجهز بتجهيز احترافي على شكل دوائر وانحناءات مرسومة بالأقماع المرورية.

استعدادات أمنية

من جانبها وضعت شرطة منطقة الرياض كافة إمكاناتها للعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك وأعدت خططا ميدانية خاصة لذلك تحسبا لتزايد أعداد الزوار والمتسوقين.. وشدد مدير شرطة منطقة الرياض على ضرورة تواجد القيادات في الميدان وتحقيق الانتشار الأمني الجيد عند مصليات العيد والمناطق الحيوية.