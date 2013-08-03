حقوق الإنسان: ولي الأمر لا يمكنه منع الهوية عن المرأة

أكد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد الفاخري، أن أمام المرأة السعودية خيارات عديدة للحصول على الهوية الوطنية دون الرجوع لولي الأمر، ولفت إلى أن الأخير لا يملك حق الرفض.

وأضاف الفاخري، بحسب ما نقلت "الاقتصادية": "إن أي مواطن له الحق في استخراج الهوية الوطنية من دون أي تمييز، وله الحق في التعريف بهويته وميلاده المدني، والهدف من وجود ولي الأمر هو التعريف بالمرأة والتسهيل عليها في الإجراءات النظامية فقط لدى الأحوال بحكم أنها مدرجة في سجل دفتر العائلة".

وأشار "الفاخري" إلى أن "الإجراءات والنظام واضحان في إكساب المرأة حقها في إصدار الهوية الوطنية وبإمكانها أن تتقدم لأي إدارة أحوال وتستكمل بقية الإجراءات، مشيرا إلى أن الإجراءات في إدارة الأحوال المدنية تشترط التعريف عليها فقط بحكم خصوصية المرأة في مجتمعنا فيتطلب ذلك منها إحضار شخص يعرفها تسهيلا لها".

وعن الخيارات الأخرى المتاحة، قال: "اللائحة التنظيمية لنظام الأحوال المدنية المعمول بها حاليا تعطي المرأة عدة خيارات لاستخراج الهوية الوطنية، منها حضور ولي الأمر لأجل التعريف بها، وإذا لم تتمكن من ذلك فبإمكانها أن تتقدم بمعرّف من أقاربها فوق 18 سنة، أو تأتي بامرأتين فوق الـ 18 سنة من أجل التعريف بها لدى إدارة الأحوال المدنية ومن ثم تستكمل بقية الإجراءات النظامية في هذا الشأن".

وأشار إلى أن "كل هذه الطرق سيان، وبإمكانها استخراج الهوية الوطنية بأي من هذه الطرق في حال تقدمها للأحوال المدنية من دون موافقة ولي الأمر أو الرجوع إليه أو حضوره، ولها حرية اختيار الطريقة المناسبة لها لاستخراج الهوية الوطنية".