عاشق جِمال تاه في الصحراء.. والسبب ناقة هاربة

قد يصل تعلق البعض بالحيوانات حد الهوس، فيدفع بهم إلى التصرف بتهور يعرض حياتهم للخطر. لعل هذه ما حصل مع مواطن سعودي تاه في إحدى صحاري محافظة الخرج للبحث عن ناقته المفقودة. إلا أن اندفاعه هذا جعل كل السبل ووسائل الاتصال تنقطع عنه، ليتم العثور عليه بعد 48 ساعة من فقدانه، بحسب ما أوردت صحيفة "الوطن" السعودية.

وفي التفاصيل أن الشاب السعودي (في منتصف العقد الثاني من العمر)، خرج للبحث عن ناقة كان قد افتقدها في وقت سابق، وقطع الصحراء بواسطة سيارته الـ"باك آب"، قبل أن تتعطل به وسط الرمال. أما السبب في نجاته فيعود لتزوده بالماء من بئر (الغيثانية)، وقد عثر عليه فجر الجمعة جنوب شرق المحافظة وهو بصحة وعافية.

وكانت قوات الدفاع المدني استنفرت على مدار يومين مضيا، بحثا عن المفقود، بإسناد من الطيران العمودي ومجموعة من الفرق الأرضية. وعلمت الصحيفة أن أحد أبناء عمومة الشاب المفقود هو من عثر عليه في البداية ، قبل أن يمرر المعلومات التي بحوزته لسلطات الإنقاذ التي باشرت الموقع.