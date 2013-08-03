مواقف للمركبات الخاصة تسهل تنقل المعتمرين

عبر منافذ الدخول الأربعة على أطراف مكة المكرمة، يقف عسكر التنظيم المناط به تطبيق خطة المرور التي تنص على منع المعتمرين من الدخول إلى العاصمة المقدسة بسياراتهم الخاصة، حيث خصصت لهم مواقف خارج الحرم المكي تتسع لعشرات الآلاف من السيارات، فيما تتولى حافلات النقل العام مهام إيصالهم إلى ساحات المسجد الحرام بأسعار رمزية.

وقال اللواء عبدالرحمن المقبل، مدير عام المرور، إن مداخل العاصمة المقدسة أنشئت فيها مواقف لخدمة المعتمرين والقاصدين، حيث أصبح بإمكانهم توقيف مركباتهم الخاصة في المواقف الجديدة.

وساهم تنظيم دخول المركبات الخاصة بالمعتمرين إلى أم القرى في تخفيف الزحام وتسهيل حركة السير للمشاة في المنطقة المركزية التي خُصصت لحافلات النقل العام بطرق منظمة محاطة بأعداد كبيرة من الجنود يطوّقون الموقع تارة لتوزيع الحشود، وأخرى ينفضون من حولهم عند ساعات الانخفاض.

وعن ذلك صرح الدكتور عبدالعزيز الخضيري، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، قائلاً: في العشر الأواخر من رمضان يتم التركيز فيها على نقل المعتمرين، حيث نقوم بنقل 20 مليون معتمر من وإلى المسجد الحرام.

وعبر هذه المسارات المخصّصة تمضي الحافلات في اتجاهاتها المتوزعة على مكة المكرمة تنقل على متنها المعتمرين من مقر إقاماتهم إلى صوب الحرم، وهكذا الوضع أيضاً ذهاباً وإياباً.

وجاءت خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أولوية حافلات النقل العام، حيث خُصصت لهم حافلات تعمل إلكترونياً في رفع المقاعد وتحريكها إلى داخل وخارج الحافلة، كما تم توزيع مسارات أخرى للمُشاة تفصل النساء عن مسارات الرجال في شكل منظم.