الإطاحة بـ12 مفحطاً في الرياض.. وأحكام بالسجن والجلد

ألقى مرور الرياض القبض على 12 مفحطاً، اثنان منهم مطلوبان للمرور واثنان عليهما تعاميم أحدها لمكافحة المخدرات، إضافة للقبض على 49 متجمهراً وحجز31 سيارة.

وقال مرور الرياض في بيان له إن فرق البحث المرورية استوقفت قائدي 3 سيارات من نوع كابرس 2013 مستأجرة كانوا يمارسون التفحيط شرق الرياض بعد رصدهم في أوقات متفاوتة خلال اليومين الماضيين.

وتمت متابعة المفحطين في شوارع متفرقة ولم يتجاوب قائدو السيارات لنداءات الفرق الرسمية بالتوقف، مما اضطر فرق المرور إلى استخدام القوة الجبرية وإيقافهم والقبض على قائدي تلكم السيارات ومرافقيهم، واتضح أن أحد السائقين مطلوب لدى المرور وسائق آخر عليه تعميم من مكافحة المخدرات.

وفي وقت لاحق لاحظت فرق البحث والتحري سيارة من نوع هونداي سوناتا يمارس قائدها التفحيط، ورفض التوقف والانصياع فتم صدمه وإعطاب سيارته والقبض عليه وعلى مرافقيه.

كما تم أيضاً القبض على قائدي سيارتين من نوع هوندا أكورد كانا يمارسان التفحيط شرق الرياض، بعد أن تم إعطاب سيارتيهما والقبض على جميع من بالسيارتين.

وفي موقع آخر تم القبض على قائد سيارة تشارجر يقوم بالتفحيط، حيث تم إيقافه بالقوة وبتفتيشه وجد بحوزته حبوب كبتاغون المخدرة.

وفي تبوك أصدرت المحكمة الجزئية حكمها على المفحطين الستة الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ22 عاماً، وانتشرت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي واتهموا بممارسة التفحيط وإطلاق النار في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وحكمت المحكمة على قائد المركبة (المفحط) وأحد الراكبين، وهما من أطلقا النار بسجنهما سنة وشهر وجلدهما 100 جلدة علناً، كما أصدرت أيضاً أحكاماً متفاوتة على الأربعة الآخرين، اثنان منهم حكم عليهما بالسجن لمدة شهر والجلد عشر جلدات, والثالث بالسجن عشرة أيام والجلد عشر جلدات، أما الرابع فقد تمت تبرئته من جميع التهم.