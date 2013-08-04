الشرقية تستعد لزوارها في العيد بـ90 فعالية في 10 مواقع

أكملت "غرفة الشرقية" تجهيز المواقع البلدية والسياحية المختلفة التابعة لها في كل مدن المنطقة لاستقبال الزوار الذين سيشاركون في الـ90 فعالية التي ستقام على 10 مواقع مختلفة.

ووضعت الغرفة برامج خاصة لتنظيف المواقع السياحية وصيانة وتجهيز الحدائق والساحات والمنتزهات ومقاعد الجلوس الخاصة لمرتادي تلك الأماكن التي تزيد على 250 حديقة. كما عملت الأمانة على زيادة الإضاءة الجمالية بمختلف الأشكال على أعمدة الإنارة في الدمام والخبر والظهران.

فعاليات مجانية ومتنوعة

وسيطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف في حفل تدشين سيقام في الصالة الخضراء على طريق الملك فهد الاحتفالات. وستشرف على الفعاليات الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد لـ"العربية.نت" حرص المؤسسة على التنوع في الفعاليات المقدمة والتمييز فيها. وأوضح أنه تم اختيار الفعاليات "بعناية وتحديد مواقع إقامتها لتحقق كل فعالية أهدافها الترفيهية والسياحية والثقافية".

وشدد الراشد على أن الفعاليات تتلاءم مع كافة الشرائح والفئات الاجتماعية، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة. وتحدث عن وجود "فقرات مخصصة للجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة في المنطقة الشرقية".

وأكد أن الدخول للاحتفالات الرسمية للعيد سيكون مجانياً لجميع أهالي المنطقة الشرقية وزوارها. وقال: "هذه الاحتفالات جزء من المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال لهذا سيكون الدخول لها مجاناً ودون رسوم".

فعاليات لـ5 أيام

واستحوذت العائلات على نصيب الأسد من هذه النشاطات بـ63 فعالية، فيما خصص للشباب 22 فعالية و5 للأطفال.

وستنطلق الفعاليات التي تستمر 5 أيام بالحفل الرسمي في الصالة الخضراء، فيما سيتم في الوقت ذاته إطلاق الألعاب النارية في الواجهة البحرية في متنزه الملك عبدالله في كورنيش الدمام. وستستمر عروض الألعاب النارية لمدة ثلاثة أيام على كورنيشي الدمام والخبر، إضافة إلى شاطئ نصف القمر.

وكشف الراشد أن الحفلات ستقام على 10 مواقع سياحية في كل من الدمام والخبر والظهران والقطيف. وستقام الحفلات الأكبر في متنزه الملك فهد في الدمام، وشاطئ نصف القمر.

وسيتم تخصيص الفعاليات الخاصة بالعائلات والأطفال في مجمع "الراشد التجاري" في الخبر، ومجمع "دارين مول" و"الشاطئ مول" في الدمام، ومجمع "القطيف سيتي مول" في القطيف.

وستشتمل تلك الفعاليات عروض لفرقة "كناري" الإنشادية، وعروض "الاستاند أب كوميدي" وقرية الطفل، إضافة إلى عرض فرقة "خواطر الظلام". وستقام تلك العروض في الصالة الخضراء.

كما ستقام عروض الأسرة والطفل، وحفلة للجاليات السورية والمصرية والسودانية واليمنية، في متنزه الملك فهد، أما استعراض السيارات المعدلة وعروض التطعيس وكرة القدم الشاطئية وألعاب "التلي متش" وتعليم الفروسية فستقام في شاطئ نصف القمر.

وستكون فعالية "السيرك" على كورنيش الدمام، ومعرض التصوير الفوتوغرافي على مجمع الراشد، إضافة إلى الأمسيات الشعرية التي ستقام على مسرح غرفة الشرقية.