جسر ما بين المملكتين: أسئلة كثيرة!

قصة جسر الملك فهد الذي يربط بين مدينة الخبر في المنطقة الشرقية ومملكة البحرين الشقيقة هي ذات شجون كثيرة. الجسر صُمّم قبل 27 عاماً ليستوعب 5 آلاف سيارة و 120 شاحنة يومياً، لكنه مرّ بتوسعات دائمة ومستمرة ليتجاوز عدد المركبات العابرة له 50 ألف مركبة يومياً حسب تصريحات السيد/ بدر العطيشان مدير المؤسسة العامة للجسر (الشرق الأوسط 23 يوليو).



واضح أن رفع الطاقة الاستيعابية للجسر إلى عشرة أضعاف الطاقة الأصلية عملية شبه مستحيلة وتعني بالضرورة تقديم خدمة غير جيدة، مهما كانت التوسعات والاجتهادات.



طبعا لا تُلام إدارة المؤسسة على هذا القصور في التخطيط المستقبلي الذي لم يكن يتطلب جهداً خارقا للتنبؤ بنمو هذه الأعداد الكبيرة خاصة من السعوديين الذين يتحركون في اتجاه البحرين بحثاً عن خدمة سياحية أفضل ومتعة بريئة غير متاحة لدينا، ومنها على سبيل المثال صالات السينما.



ويقول العطيشان إن ثمة هدفا مرسوما سيصل بعدد العابرين يوميا إلى 250 ألفا خلال سنوات قليلة. واضح أن معظم هؤلاء سعوديون في كلا الاتجاهين. ولست أدري كيف سيتم التعامل مع كل هذه الأعداد دون بناء جسور جديدة، وفي الوقت نفسه تقليص الإجراءات الرسمية على الجانبين مثل دمجها، إذ لا داعي من فحص الجوازات مرتين مختلفتين، والحال نفسه ينطبق على الجمارك والتفتيش الأمني.



المأمول هو جعل الرحلة بين المملكتين أكثر متعة ، وكلما طال الوقت المستنفد في إجراءات الدخول والخروج، كلما زادت المعاناة واشتد السخط، فهل إلى خروج أو دخول سريع من سبيل!!



*نقلا عن "المدينة" السعودية