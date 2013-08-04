شرطة الرياض تقبض على عصابة ارتكبت 50 حادثة سرقة

كشفت شرطة الرياض عن هوية ثلاثة جناة تخصصوا في سرقة الشركات والمؤسسات، واعترفوا بعد ضبطهم في كمين أمني محكم بارتكابهم أكثر من 50 حادثة سرقة، وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وتنوعت مسروقات الجناة ما بين مبالغ نقدية وأجهزة إلكترونية، وتجاوز إجمالي المسروقات المليون ريال، كما كشفت التحقيقات الأولية معهم أن نشاطهم ممتد إلى خارج مدينة الرياض، حيث ارتكبت سرقات في عدد من المحافظات التابعة لمنطقة الرياض، فيما نفذت إحدى السرقات بمدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

وقامت إدارة التحريات بحصر كافة القضايا المقيدة ضد مجهول، ودراستها دراسة مستفيضة ومقارنة الأساليب الإجرامية التي تمت بها، وإيجاد الرابط بينها، وقد خلصت الدراسات إلى تحديد حوالي 50 حادثة نفذت بنفس الكيفية، فكانت نقطة الانطلاق في طريق البحث والتحري، ووضع الخطط المناسبة للبحث عن الجناة، ومراقبة ذوي السلوك المنحرف من المشبوهين وأرباب السوابق، وزرع المصادر السرية في الأحياء والمواقع التي تزايدت فيها تلك السرقات.

وأسفرت الجهود عن الاشتباه بثلاثة أشخاص توافرت بعض الدلائل والقرائن التي تشير إلى ضلوعهم بارتكاب الحوادث التي تمت دراسة ملفاتها.

ولا تزال التحقيقات جارية معهم بتوسع للكشف عن مزيد من الحقائق، ولمعرفة ما إذا كانت لهم علاقة في القضايا المقيدة ضد مجهول، أو أي أنشطة إجرامية أخرى، وسيحالون إلى الجهة القضائية المختصة حال استكمال الإجراءات النظامية لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم.