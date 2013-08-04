"البريد" تصدر أول طابع تذكاري بمناسبة عيد الفطر

أصدرت مؤسسة البريد السعودي طابعاً تذكارياً بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك للعام 1434، وهو أول طابع بريدي تصدره المؤسسة بهذه المناسبة.

ووفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية، اعتادت مؤسسة البريد السعودي على إصدار الطوابع البريدية في المناسبات الوطنية كالاحتفال باليوم الوطني وذكرى البيعة، إلى جانب المناسبات الدينية، كحلول شهر رمضان وموسم الحج، والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضاً المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، إضافة إلى التعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

وتسعى مؤسسة البريد السعودي من خلال إصدار الطوابع التذكارية إلى رصد وتوثيق وإبراز الإنجازات والجهود الوطنية، والأحداث التاريخية والمناسبات المهمة، باعتبار الطابع وسيلة من وسائل الاتصال التي تصل إلى مختلف دول وشعوب العالم، ما يعطيها انتشاراً واسعاً، كما أنه يؤدي رسالة تاريخية تتناقلها الشعوب والحضارات.