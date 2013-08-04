.. وتحرك القطار

الحدث الأكبر في خطط المملكة المتنامية في مجالات الصناعة والتعليم والصحة وغيرها هو ترسية «مترو» الرياض، والأهمية أن ائتلافاً من شركات رائدة هي التي رُسي عليها المشروع الكبير، وقبل أن نتفاءل أو نتشاءم من إنجازه وتحقيق أهدافه، لا بد أن نضع في حساباتنا أن مشاريع أخرى إما تعطلت أو بولغ في الإنفاق عليها ولم تنجز لأن الرقابة وقلة الكفاءات التي تتابع النتائج وتقيّمها، ثم العشوائية في ترسيتها عوامل قللت من التفاؤل، غير أن الحماس من المخططين والدارسين، وممن تعاملوا مع المشروع وهو جنين إلى يوم الترسية يبدو أنهم أدركوا التحديات التي ستواجههم والتعامل معها بحذر لأن المواطن الرقيب أصبح هو نبض الحركة في مجريات التنفيذ وحدوثه..

قطعاً ستكون المكاسب كبيرة ويأتي على رأسها الوعي بمكاسب تقليل حركة السيارات، وسرعة التنقل، وتقليل المخاطر، وإزالة الفوارق بين الركاب من حيث الغاية التي تجمعهم وتحركهم من أجل إنجاز مختلف الأعمال، والوقت الذي نكسبه في إدارة مشروعنا الوطني، وكذلك تخفيف نسب التلوث، والقضاء على فوضى المرور، ووسائل النقل منتهية العمر الافتراضي..

المكاسب الأخرى، أنه لا بد من تنفيذ كافة العقود ومراقبة سيرها، ويأتي من أساسياتها التدريب التقني المتطور لشبابنا على الإدارة والتشغيل والصيانة وكسب تجارب دول متقدمة في إدارة المواصلات المتطورة، حتى لا نقع في أخطاء الاعتماد على العمالة الأجنبية، وهي المنفعة المزدوجة في تطوير كفاءة المواطن وتشغيله ليكون العائد كبيراً ولنرسي مدرسة في اختصاصات جديدة، وهي عملية إذا لم تراقب بدقة، ولا تخضع لتعقيدات الروتين، والمحسوبيات فإن قطاعاً كبيراً سوف يستفيد من هذا المشروع الحيوي..

علينا أن ندرك أن المسألة ليست الأرقام الكبيرة التي اعتمدت، ولا الأضواء «والفلاشات» التي صاحبت توقيع العقود، وإنما الإنجاز والجودة، حتى لا تتكرر أخطاء قطار الدمام - الرياض الجديد والذي قبل أن يبدأ الحركة على القضبان أصيب بعاهة التعطل والحوادث، وقطعاً تلك التجربة لا يحكم عليها من نجاح أو فشل «مترو» الرياض لأن مبدأ التأسيس والتنفيذ جاء بزمن وظروف ووعي واستعدادات مختلفة، وهذا ما يجعلنا على يقين أن المشروع ولد حيّاً..

الجيد في الأمر أن الكفاءات الوطنية التي درست وحللت واختارت قوائم الشركات هي أحد مكاسبنا، ولكن من أجل استمرارها، لابد أن يرافقها جيل جديد من كفاءات أخرى تأخذ نفس المكان والأهمية، والموضوع الآخر هو أن المشروع راعى جغرافية المدينة واتساعها في المستقبل، وتزايد عدد سكانها وحركتها الاقتصادية كنموذج لمدينة عصرية، ثم وهو الأهم، الكيفية التي يتم بها تقليص نسب الطاقة المستنزفة، وكيفية إدارة العوائد المتوقعة وأن «كل ريال يعود بثلاثة أضعافه» كما قال أحد المسؤولين، بمعنى أنه استثمار ناجح..

أما وسائل النقل الأخرى من الحافلات، فهي رافد أساسي للمواقع التي لا يصلها القطار، أو يكون إضافة لها، ويبقى وعي المواطن والمقيم في استعمال هذه الوسائل مهماً؛ لأن الموضوع لا يتصل بوجاهة اجتماعية عندما يكون الاستخدام للسيارة جزءاً من هذا السلوك، ونحن نرى في الدول المتقدمة وزراء ومديري شركات ورؤساء إدارات لا يجدون حرجاً في استخدامها، ولذلك لابد من قوانين مصاحبة وإلزامية تجعل وسيلة النقل الفردية والعائلية بحدودها الدنيا، لأن مآزق ازدحام المرور وويلاته جاءت من غياب وسائل النقل الجماعي..

وعموماً نحن أمام نقلة حضارية تأخرنا في تنفيذها، ولكنها جاءت في وقتها..

*نقلا عن "الرياض" السعودية