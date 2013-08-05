الزعاق: الأمطار على مكة والإمارات مستغربة في هذا الوقت

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تكوّن سحب ركامية رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية في المملكة، وهطول الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، والطائف.

إضافة إلى احتمالية هطول الأمطار الرعدية على كل من مكة المكرّمة ونجران، وتتعرض المنطقة الجنوبية في السعودية خاصة جازان هذه الأيام لأمطار غزيرة.

وقال الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي للفلك لنشرة الرابعة على "العربية" إن الأمطار التي سقطت على الأجزاء الجنوبية الغربية من السعودية وعُمان تعتبر معتادة فيما هي مستغربة على مكة وأجزاء من الإمارات.

وأوضح قائلاً "إن باطن المسطحات المائية في بحر العرب والبحر الأحمر والخليج العربي هذه الأيام تعمل على تصدير الرطوبة لتصادف طبقات جوية باردة وتتسبب بهطول الأمطار على الأجزاء الجنوبية الغربية من السعودية وعُمان واليمن.

وقال "إذا زادت نسبة الرطوبة على السواحل ستعمل على تصديرها الى باطن المناطق الوسطى بالسعودية وتتحول الى سحب مسببة "كتمة" بالجو وهو ما يسمى بموسم طباخة التمر.

من جانب آخر أوضح مدير الدفاع المدني بمحافظة القُنفذة النقيب مصلح العلياني، أن البحث ما زال جارياً عن مفقودين في سيول العرضيات وسبت الجارة وهما مواطِن ٌووافدٌ يمني، مضيفاً أن السيول التي هطلت أمس أدت إلى قطع الطريق الساحلي بعد سيلان أحد الأودية بمركز القوز.



