الصحة: لا إصابات بـ"كورونا" في موسم العمرة

أكدت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد ميرس (MERS/CoV) بين المعتمرين والزوار حتى الآن، وأن الحالة الصحية لهم جيدة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مرغلاني إن "تقارير المتابعة الميدانية وعمليات الاستقصاء الوبائي التي تقوم بها الفرق المتخصصة للوزارة، أكدت عدم وجود أي أمراض وبائية بين المعتمرين والزوار، الذين فاق عددهم خمسة ملايين معتمر وزائر هذا العام، وإن معظم الحالات التي راجعت مرافق الوزارة كانت تعاني من أمراض مزمنة وإجهاد حراري".

وشدد الدكتور موغلاني أن الفرق الطبية بمرافق وزارة الصحة في مكة المكرمة والمدينة المنورة تواصل تقديم خدماتها الصحية للمعتمرين والزوار خلال هذا الشهر الكريم وفق الخطط الصحية التي أسهمت في تلبية احتياجات المستفيدين من هذه الخدمات من المعتمرين والزوار بما لا يؤثر على سير الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، حيث تم تسخير الإمكانات البشرية والمادية لخدمة هؤلاء المعتمرين والزوار من خلال المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك من خلال مراكز الطوارئ داخل الحرم المكي الشريف وفي الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين. كاشفا أن إجمالي من تمت خدمتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بلغ 131851 مراجعاً.

من جهته، بيّن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور خالد ظفر أن عدد من تمت خدمتهم من المعتمرين عبر المرافق الصحية في مكة المكرمة خلال رمضان بلغ 29409 مراجعين، منهم 21644 مراجعاً لأقسام الإسعاف والطوارئ، أما العيادات الخارجية فقد استفاد من خدماتها 1612 مراجعاً، وبلغ عدد حالات التنويم 482 حالة.

فيما بين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله الطائفي أن عدد المستفيدين من الخدمات الصحية من زوار المدينة المنورة ومسجد رسول الله بلغ 102442 مراجعاً، منهم 19931 مراجعا خلال شهر رمضان.. أما المراكز الصحية المتواجدة في ساحات الحرم النبوي الشريف والقريبة منه فقد استفاد من خدماتها 82511 زائراً وتم تحويل 62 حالة للمستشفيات.

5 ملايين تأشيرة

وصل عدد تأشيرات العمرة التي أصدرتها وزارة الحج لهذا العام إلى 5.200.000 تأشيرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتبدأ بعدها الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام وسط منظومة من المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة.. وأكد وزير الحج بندر حجار على نجاح الخطة التشغيلية لموسم العمرة لهذا العام، مشيراً إلى أن وزارة الحج أصدرت أكثر من 5 ملايين تأشيرة لموسم العمرة، مشيدا بدور الفرق الميدانية التابعة للوزارة لخدمة الحجاج والمعتمرين التي قامت بإيصال 25 ألف تائه وإرشادهم وتسليمهم لشركات العمرة المعنية بهم.