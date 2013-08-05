شرطة مكة تضبط مخازن تحوي ألعاباً نارية "خطرة"

ضبطت قوة أمن المهمات والواجبات الخاصة في شرطة منطقة مكة المكرمة أحد مخازن الألعاب النارية، وبه كميات من المفرقعات والألعاب النارية كثير منها يشكل خطرا كبيرا على المنطقة التي كان بها المخزن وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وكان المخزن المضبوط عبارة عن مركبتين خاصتين متوقفتين بقرب ما يعرف بسوق الحمام، تم استخدامهما كمخزن للألعاب النارية، واتخذ البائع من تلك المركبتين موقعين للبيع والتخزين في المنطقة التاريخية بعيدا عن الأنظار، والتي تشتهر ببيع وتداول تلك الألعاب، خاصة في شهر رمضان وهو ما ضاعف من أعمال المراقبة على تلك المواقع.

وعمد البائع إلى ترويج وبيع الألعاب النارية في عدد من مداخل جدة القديمة الشرقية، مستغلا طبيعة المنطقة التجارية المشهورة بازدحامها.

وكشفت مداهمة الموقع عن كراتين معبأة بالمفرقعات والألعاب النارية من أنواع خطرة للغاية، وأشدها خطورة "القنبلة" وهي ذات وزن كبير وذات قدرة تفجيرية هائلة ويمكنها أن تتسبب في بتر عضو بشري أو الإضرار بما يعترض طريقها.



