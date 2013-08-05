وظائف معطلة !!

تبحثونَ عن وظيفة ؟ حسناً، اتجهوا فضلاً إلـى وِزارة الخدمة المدنية، وافتحُوا مِلَفّات الوظائف المشغولة والوظائف الشاغرة، واقرؤوا الأرقام َالتالية، وَفْق تقريرٍ مِن الوزارة لمجلس الشورى (صحيفة الرياض، 10 جمادى الأولـى 1434هـ، ص 3):



-"3176 وظيفة شاغرة في سُلّم القضاء، تمثل النّسْبة الأعلى في شواغِر وظائف الأجهزة الحكومية، بلغت 66%!! تلتها 2500 وظيفة شاغرة في هيئة التحقيق والادعاء العام بنسبة 58%!! وبعدهـما 17775 وظيفة شاغرة في هيئة التدريس بالجامعات بنسبة 33% من إجمالـي الوظائف!!".



-"أكثر من 44 ألف وظيفة، لا تُشْغلُ من وِزارة الخدمة المدنية في المراتب من: الحادية عشرة حتى الخامسة عشرة".

- "36 ألف وظيفة شاغرة تتولّى وِزَارةُ الخدمة المدنية إشغالـها منها:24249 وظيفة في سُلّم المراتب الصحية وتوظيفُها مباشِر، و12 ألف وظيفة هندسة وحاسب آلـي".



هذا عن الوظائف الشاغرة، فماذا عن الوظائف المشغولة، حسب طلبات الجهات المعنية ؟ "20 ألف وظيفة في التعليم العام" و" أكثر من 68 ألف وظيفة في المراتب من: الأولـى حتى السابعة، يتم شغلها وَفْق ما يردُ من الجهات الحكومية".



مِن حق وِزارة الخدمة المدنية أنْ تحذر" من عدم إشغال الوظائف الشاغرة، في بعض الأجهزة الحساسة، ذات العلاقة المباشِرة بالأعمال والمشاغل اليومية للمواطنين" هناك آلافٌ من الباحثين عن وظائف، تراهُم في الشوارع العريضة، والواسعة، والضيّقة، يبحثون عن وظيفة، دون أنْ تدرك الجهات المعنية، ما لخطورة بقاء وظائف شاغرة، والخطورة كل الخطورة- كما قالتْ وِزَارَة الخدمة الخدمة المدنية- أن " يتسبب وجود هذه النسب المرتفعة من الوظائف، من الشواغر في سلالم: القضاء، والتحقيق، والادعاء، وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، بالخلل في أداء تلك الأجهزة" وقد أعذرَ مَنْ أنذرَ، وأرجو أن يكون هناك وعي حقيقي بخطورة بقاء هذه الوظائف شاغرة، وتحديد منهجية علاجها في الحاضر والمستقبل.



أشغلوا الوظائف المعطلة، كي لا يُصَدِّعَ الباحثون عنها رؤوسكم،وهو صداع إنْ لَمْ يجد علاجاً ناجعاً، فلا تبكوا عليه، فالدموع لا تُنْبِتُ علاجاً، وصوتُ هذه الوظائف لا بُدّ أنْ يُسْمَع، لمواجهة نتائج لا تحمدُ عُقْباها.

*نقلا عن "المدينة" السعودية