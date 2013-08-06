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استعدادات عيد الفطر تعم المدن السعودية

الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013
الثلاثاء 29 رمضان 1434 هـ - 06 أغسطس 2013

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