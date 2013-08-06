الدفاع المدني بمكة يؤكد تأهيله للتدخل في جرائم الخادمات

أكدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، على لسان الناطق الإعلامي لها، أن رجال أجهزتها مؤهلين للتعامل مع أية أمور جنائية أو أمنية، بما فيها جرائم العاملات داخل المنازل، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وجاء كلام العقيد سعيد سرحان ليبدد حالة الاستغراب التي رافقت مباشرة أحد فرق الدفاع المدني بإنقاذ عائلة من هيجان عاملة إثيوبية كاد أن ينتهي بكارثة.

وأوضح سرحان أن رجال الدفاع المدني مدرّبون على خوض كافة العمليات، التي تحدث في المنازل أو في مكان آخر من جرائم، مشيراً إلى أن عناصر الدفاع المدني يعتبرون رجال أمن ولهم الصلاحية في القبض والقيام بدور أية جهة أمنية في حال وصول فرقهم قبل الجهة المعنية بالأمر.

ولفت إلى وجود بعض الأشخاص الذين لا يعرفون القطاع الأمني المفترض التواصل في الحالة التي تواجههم، وهو ما يدفعه للجوء للدفاع المدني، الذي بدوره يقوم بتنفيذ دور الجهة المختصة على أكمل وجه، ويتعامل مع الموقف حتى وصول الجهة المختصة وتسليمها لهم.

وأضاف أن عناصر الدفاع المدني على أُهبة الاستعداد للتعاطي مع أية عملية تخصّ أي مجال في قطاع الأمن العام، إضافة إلى أنهم يستقبلون أي اتصال من أي شخص يعاني مشكلة أمنية كانت أو جنائية.