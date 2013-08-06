السعودية: تعذر رؤية هلال شوال والأربعاء 29 رمضان

أوضحت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أنها عقدت جلسة مساء اليوم الثلاثاء السادس من شهر أغسطس/آب 2013 للنظر فيما قد يردها من شهادات عن رؤية هلال شهر شوال 1434هـ بعد مغرب هذا اليوم الثلاثاء.

وقالت إنه بعد دراسة ما ورد إليها بهذا الخصوص فإنه لم يثبت لديها رؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وسوف تعقد بمشيئة الله تعالى جلسة غداً الأربعاء السابع من شهر أغسطس/آب 2013م لهذا الغرض.

ومن جهة أخرى، أعلن مفتي الديار الفلسطينية عن تعذر مشاهدة الهلال، وبذلك يكون عيد الفطر المبارك يوم الخميس أو يوم الجمعة.