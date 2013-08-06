حائط أمني وإشارات ضوئية لتنظيم الصلاة بالحرم الليلة

يؤدي نحو مليوني مصلٍّ ومعتمر صلاة التراويح في المسجد الحرام بمكة المكرمة الليلة، والتي تشهد ختم القرآن الكريم كما جرت عليه العادة من كل عام.

وفي هذه المناسبة، كثفت الأجهزة الأمنية السعودية جهودها في عملية تسهيل حركة المعتمرين والطائفين بالبيت العتيق مع ازدياد أعداد الزوار في الطواف وصلاة التراويح.

ورسم رجال الأمن خططاً لعملية خروج المعتمرين ودخولهم إلى الحرم المكي الشريف، تتضمن "حائطاً أمنياً" وإشارات ضوئية.

وسيقف بعض رجال الأمن سداً مانعاً من الدخول إلى الحرم حتى تتم عملية تفريغ المسجد أولاً من المصلين خشية التقاء الحشود. وفي المقابل ستشرع أبواب أخرى لدخول المصلين، لتصبح العملية موزعة على مسارين "دخول وخروج" كلاً يسير في اتجاهه الصحيح.

ومن جهة أخرى، ستعطي الإشارات الضوئية المتموضعة على أبواب المسجد الحرام تنبيهات أمنية للزائر والمعتمر، فعندما تضيء باللون الأخضر يعني ذلك وجود أماكن شاغرة داخل الحرم، فيما لو كانت الإشارة حمراء فهي توضح اكتمال الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام وأروقته.