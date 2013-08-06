عصابة تنفذ 26 سرقة بمصليات النساء في الرياض خلال رمضان

تمكّنت شرطة منطقة الرياض من توقيف 5 وافدين نفذوا 26 عملية نشل من عدة مصليات للنساء في أحياء متفرقة في مدينة الرياض أثناء أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الحالي، حسب ما جاء في صحيفة "الحياة".

وأعلنت الشرطة القبض على خمسة وافدين، 3 ماليين الجنسية، ويمني، وواحد من بوركينا فاسو، إثر تورّطهم في نشل المصليات بمسجد فهد الكريديس في حي الشميسي (جنوبي الرياض). وتمت إحالة الجناة للشرع من قبل الجهة المختصة.

وأوضح مساعد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه في البداية تم القبض على ثلاثة جناة (ماليي الجنسية) لارتكابهم جريمة نشل من داخل مصلى النساء بمسجد فهد الكريديس بحي الشميسي.

وقال العقيد الميمان إن شرطة منطقة الرياض أوكلت إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي مهمة التحقيق مع الجناة والربط بين كافة البلاغات الـ26 المقيدة ضد مجهول والمتصلة بحوادث نشل من مصليات للنساء في أحياء متفرقة في الرياض أثناء صلاتي التراويح والقيام خلال شهر رمضان، إضافة إلى بلاغ بمحاولة دخول لأحد المساجد في حي الغدير.

وبعد مقارنة هذه البلاغات بالأسلوب الإجرامي المتبع من قبل الجناة الموقوفين، بالإضافة إلى تعرف عدد من المبلغات إلى الموقوفين الثلاث، ثبتت صلة الجناة بتلك البلاغات. كما أن الجناة اعترفوا بارتكابهم الـ26 واقعة نشل في عدة مصليات.



ومن هذه المصليات مصلى جامع الشيخ عبدالعزيز بن باز بحي الغدير، الذي قال عنه الميمان إن ما "أثير حوله سابقاً مبالغات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيام مجموعة مسلحة بمحاولة الدخول للجامع؛ إذ ثبت لجهة التحقيق عدم تمكّن الجناة مطلقاً من الدخول لمصلى النساء".