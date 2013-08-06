عمل الجوازات ودورياتها مستمر خلال أيام العيد

أعلن مدير عام الجوازات أن المديرية وجميع فروعها ستقدم خدماتها طيلة إجازة عيد الفطر للحالات الطارئة والضرورية التي لا يمكن تأجيلها سواء كانت للمواطنين أو المقيمين، حسب ما جاء في صحيفة "الجزيرة".

وأفاد الفريق سالم البليهد بأن العمل في إدارات الجوازات بالمنافذ الجوية والموانئ البحرية والمنافذ البرية مستمر على مدار 24 ساعة. وأضاف أنه "تم التأكيد على مديري إدارات الجوازات بالإشراف على أعمال الإدارات وإنجاز جميع الأعمال دون تأخير والتأكد من تواجد المكلفين بالعمل".

وكشف أن دوريات الجوازات ستواصل قيامها بجولاتها خلال فترة الإجازة.

كما حث الفريق البليهد المواطنين والمقيمين على الاستفادة من خدمات الجوازات الإلكترونية "أبشر" والتي يمكن عن طريقها إنجاز أغلب الحالات الطارئة.