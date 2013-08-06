السعودية: قائد الطائرة لم يفصح عن وجود البشير على متنها

قالت الهيئة العامة للطيران المدني رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن سلطات الطيران المدني في المملكة منعت الطائرة المقلة لرئيس الجمهورية السودانية من عبور أجواء المملكة، وأضافت "إن الهيئة العامة للطيران المدني، ووفقا لما لديها من سجلات وتسجيلات، تود أن توضح أنها منعت السماح لطائرة خاصة يوم أمس بعبور أجواء المملكة في رحلة ما بين مطاري الخرطوم وطهران الدوليين، وذلك قبل دخولها الأجواء السعودية لعدم حصولها على تصريح العبور المطلوب نظامياً".

وأكّدت الهيئة في بيان صحافي اليوم أنه لم يتم إخطار مركز المراقبة الجوية بالمملكة من قبل المراقبة الجوية بمطار الخرطوم بإقلاع الطائرة من مطار الخرطوم أو بموعد دخولها للأجواء السعودية كما هو معمول به دولياً، وبعد أن عادت الطائرة متجهة إلى مطار الخرطوم أفصح حينها قائد الطائرة أن على متنها فخامة رئيس الجمهورية السودانية.

وأَضافت أن حكومة السودان لم تتقدم بطلب رسمي للحصول على تصريح دبلوماسي للطائرة التي ستقل فخامة الرئيس سواء عن طريق سفارة المملكة في الخرطوم أم سفارة السودان بالرياض وفق الإجراءات المعمول بها دوليا من ضرورة طلب التصريح قبل (48) ساعة من موعد إقلاع الرحلة للرحلات الدبلوماسية غير المجدولة عند عبور أجواء الدول في خط سير الطائرة.

وقالت الهيئة "إن أنظمة الطيران المدني بالمملكة العربية السعودية وكذا أنظمة الطيران المدني الدولي تتطلب حصول الطائرات على تصاريح للعبور في أجوائها وتصاريح هبوط في مطاراتها، ويعتبر عدم الالتزام بذلك مخالفة لتلك الأنظمة، والطائرة التي تم استخدامها تملك تصريحا مؤقتا بالهبوط في مطارات المملكة الدولية للاستخدام الشخصي فقط لمالكها ولا يسمح التصريح الممنوح لها بتأجيرها للغير، كما أن الطائرة المستخدمة مسجلة خارج المملكة وهي للاستخدام الخاص ولا تجيز الأنظمة في الدولة التي سجلت الطائرة بها أو بالمملكة استخدامها لأغراض تجارية".

وشدّدت الهيئة العامة للطيران المدني أنها وهي توضح ماحدث تؤكد في الوقت ذاته أنه ليس هناك أي أسباب أخرى منعت التصريح للطائرة بعبور أجواء المملكة غير ما ذكر.

وكانت الرئاسة السودانية أعلنت الأحد 26 رمضان 1434هـ - 4 أغسطس 2013 أن السلطات السعودية رفضت إعطاء الإذن لطائرة الرئيس عمر البشير للعبور فوق أجوائها.

وصرح عماد سيد أحمد، السكرتير الصحافي للرئيس السوداني في نفس اليوم، لوكالة "فرانس برس" أنه "عند دخول الطائرة المجال الجوي السعودي أخبر قائدها السلطات السعودية أنها تقلّ الرئيس السوداني عمر البشير، لكنهم قالوا إن الطائرة ليس لديها إذن بعبور الأجواء السعودية".