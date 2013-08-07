تعيين الأمير سلمان بن سلطان نائباً لوزير الدفاع السعودي

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً اليوم الثلاثاء 6 أغسطس/آب بتعيين الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وذلك خلفاً للأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود، الذي تم إعفاؤه من منصبه.

وجاء في نص الأمر الملكي:

أولاً: يعفى صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائب وزير الدفاع من منصبه.

ثانياً: يعفى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود مساعد الأمين العام لمجلس الأمن الوطني للشؤون الأمنية والاستخباراتية من منصبه ويعين نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

يذكر أن الأمير سلمان كان يعمل قبل ذلك في السفارة السعودية في واشنطن. وهو قادم من خلفية عسكرية، وتخرج من الكلية الحربية ومارس العمل لعدة سنوات في القوات البرية السعودية.