حليب أطفال ملوث في السعودية.. ووزارة التجارة تحذر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة السعودية أنه تم ضبط كميات من حليب الأطفال "سيميلاك غين بلص" (Similac Gain Plus) المشتبه بتلوثه بالبكتيريا في الأسواق المحلية. وأكدت في بيان رسمي لها أنه إثر التحريات التي قامت بها الوزارة بعد تلقي مركز بلاغات المستهلك عدة شكاوى من مواطنين، اتضح أن هذه المنتجات المحتمل تلوثها قد تسربت فعلاً إلى الأسواق عن طريق الموزعين المعتمدين.

وحذرت الوزارة المستهلكين من استهلاك هذه المنتجات، مطالبة بمقاطعتها. وجاء تحذير الوزارة على الرغم من تأكيدات سابقة لهيئة الغذاء والدواء أعلنت فيها احتمال تلوث بعض منتجات حليب الأطفال بالبكتيريا، وأنه تم حصر جميع التشغيلات المتضررة وتأكدت من خلو الأسواق منها. يذكر أن الشركة النيوزيلندية المنتجة كانت قدمت اعتذارها في وقت سابق، كما سحبت عدداً من منتجاتها من الصين، لشكها بتلوثها.

وفرة المنتجات

من جانب آخر، أكد تقرير رسمي للوزارة أن أسواق المملكة العربية السعودية لهذا العام شهدت وفرة في السلع الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها. وأشار التقرير إلى أن وفرة المعروض من السلع أدت إلى المنافسة الكبيرة بين مختلف المراكز التجارية، وظهر ذلك واضحاً من خلال تقديم تلك الأسواق للعديد من العروض التنافسية لأسعار بعض السلع الرمضانية، ما انعكس بصورة إيجابية على مستوى الأسعار.

وأكدت التقارير الشهرية منذ بداية العام استقرار معظم السلع التموينية في الأسواق المحلية، وأن أسعارها كانت الأفضل مقارنة بالدول المجاورة.

كما أوضح التقرير وجود نقص في بعض المنتجات الزراعية المحلية وخاصة الطماطم، أدى إلى ارتفاع أسعارها مع بداية دخول الشهر، ما تطلب تغطية الاحتياج المحلي من خلال الاستيراد من بعض الدول المجاورة، وهذا بدوره جعل الأسعار ترتفع.