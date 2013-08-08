الخميس أول أيام عيد الفطر في معظم البلدان العربية

أعلنت المملكة العربية السعودية أن غداً الخميس هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث عقدت المحكمة العليا جلسة مساء الأربعاء 7 أغسطس/آب، وثبت لديها رؤية هلال شهر شوال بشهادة عدد من الشهود العدول.

وهنأت المحكمة العليا خادم الحرمين الشريفين وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك.

وكانت السعودية دعت المواطنين الى رصد هلال شهر شوال اعتباراً من مغرب الثلاثاء، لكن تعذرت رؤية الهلال واعتبر اليوم الأربعاء يوم 29 رمضان.

وقد أعلنت كل من الإمارات والكويت وقطر والأردن وفلسطين ولبنان أن غداً الخميس هو أول أيام عيد الفطر المبارك. فيما أعلنت سلطنة عُمان والمغرب أن غداً الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك وأن يوم الجمعة هو أول أيام العيد.

كما أعلنت مصر والسودان وليبيا والجزائر والعراق الاحتفال بأول أيام العيد الخميس، في حين أعلنت المراجع الشيعية في العراق أن الجمعة هو أول أيام العيد.

