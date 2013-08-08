جنوح قطار للبضائع في محطة الهفوف يغلق السكة الحديد

تسبب جنوح قطار البضائع المتجه من الدمام للرياض في إغلاق السكة الحديد في وجه القطارات القادمة والمغادرة، مما أجبر الرئاسة العامة للخطوط الحديدية بالاستعانة بالحافلات لنقل الركاب المتعطلين في ليلة عيد الفطر المبارك.

وأكدت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أنه عند الساعة 7:28 من مساء أمس الأربعاء جنح قطار البضائع رقم 115 المتجه غرباً من الدمام إلى الرياض دون وقوع أي إصابات.

وكشف المتحدث الرسمي للمؤسسة محمد أبو زيد أن: "سبع عربات من عربات القطار جنحت أثناء مرور القطار على المحولة الغربية عند خروجه من محطة الهفوف، ما أدى إلى إغلاق مدخل المحطة أمام حركة قطارات الركاب في كلا الاتجاهين".

وأضاف "قام فريق من المؤسسة بنقل الركاب القادمين والمغادرين من وإلى محطة الهفوف بواسطة حافلات خصصت لهذا الغرض، حيث يتم نقل الركاب وأمتعتهم إلى داخل المحطة أو إلى القطارات لمواصلة رحلاتهم إلى محطتي الرياض والدمام".

وأكد أبو زيد أنه تم إرسال قطار إضافي إلى محطة الهفوف لنقل ركاب قطار رقم 10 المواصلين لمحطة الدمام فيما يتم العمل من قبل فرق الصيانة المتخصصة لتحرير القاطرة الجانحة وفتح مدخل المحطة أمام حركة القطارات، كما تم إعطاء تعليمات بتوفير الاحتياجات كافة للركاب.

وقدم مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الإعلامي للمؤسسة اعتذار المؤسسة وأسفها للتأخير الذي تعرض له المسافرون، واصفاً الجنوح بأنه عرضي، مؤكداً أن المؤسسة تعمل على تعزيز عوامل السلامة والأمن على القطارات وشبكة الخطوط الحديدية.

