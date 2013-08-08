السماح للنساء في سكاكا بحضور فعاليات العيد يثير جدلاً

أثار قرار السماح بدخول النساء لاحتفالات عيد الفطر المبارك، والمقامة في مركز الأمير عبدالإله الحضاري في سكاكا، للمرة الأولى ردود فعل غاضبة من بعض أهالي المنطقة الذين طالبوا بمنع النساء من المشاركة باعتبارها تتنافى مع القيم الإسلامية، وتوعد المحتسبون عبر المواقع الإلكترونية بمنع دخولهن، وفق ما ذكرته صحيفة "الحياة" السعودية.

ويأتي دخول النساء بعد صدور موافقة أمير منطقة الجوف فهد بن بدر، إذ خصصت أمانة الجوف المنظمة للاحتفال معرفاً خاصاً على الموقع الاجتماعي في "تويتر" بيّنت من خلاله أنه تم تخصيص المدرج الغربي بالمركز للنساء والأطفال.

وكشف مصدر مطلع في أمانة الجوف عن عزم الأمانة بتنظيم فعاليات وأنشطة تستهدف النساء للمرة الأولى، مؤكداً سعيهم لتوفير أنشطة تستوعب أطياف المجتمع كافة.

وحشد "محتسبون" معارضون للقرار في موقع التواصل الاجتماعي تويتر للمطالبة بإيقاف القرار ومنع النساء من دخول مقر الاحتفالات.

ويرى المعارضون لدخول النسـاء للحفلة أن ذلك يتنافى مع القيم الإسلامية التي أمرت المرأة بالاحتشام ولزوم المنزل.

في المقابل، انتقد فريق آخر من أهالي الجوف عبر مواقع التواصل الإلكتروني، الدعوات بمنع النساء من المشاركة باحتفالات العيد، مشيرين إلى أن جميع مناطق المملكة تشهد مشاركة للنساء في احتفالات العيد.

يذكر أن أمانة منطقة الجوف أعلنت عن تخصيص المدرج الغربي بالمركز للنساء والأطفال لإتاحة مشاركة للجميع لمشاهدة فقرات الحفلة، والتي تشمل عروضا وفعاليات للأطفال والأسر، تقدمها فـرق ترفيهية من داخل المنطقة وخارجها.