شرطة الرياض تضبط ألعاباً نارية بـ400 ألف ريال

ضبطت شرطة الرياض على مدار شهر رمضان الكريم ألعاباً نارية بقيمة مالية تبلغ 400 ألف ريال، بالإضافة إلى القبض على 30 بائعاً معظمهم سعوديون، ومن بينهم 18 سعودياً كانوا مطلوبين لجهات أمنية، وذلك وفق ما كشفه قائد دوريات الضبط الإداري الميداني في شرطة الرياض الرائد بندر محبوب ونشرته صحيفة "الحياة" السعودية.

وقال إن المضبوطات تم إتلافها بحضور أعضاء اللجنة المكونة من إدارة الضبط الإداري وإدارة المرور وإدارة المجاهدين وإدارة البحث والتحري وقوة المهمات والواجبات الخاصة ودوريات الضبط الإداري وأمانة مدينة الرياض.

وأشار إلى أن المرأة الوحيدة المقبوض عليها اختبأت في منزل أحد المواطنين الذي بادر بتسليمها، مبيناً أن اثنين من المقبوض عليهم أعاقوا مهمات الحملة عن طريق التطفل لمنع القبض على البائعين.

وأوضح أن اللجنة التي يقودها مخصصة للقضاء على المفرقعات الخطرة، إذ ضبطت ألعاب نارية تمثل قاعدة راجمات الصواريخ.

وأضاف أن الحملة تتكون من 12 فرقة تعمل يومياً على مدار الساعة، وكل واحدة تضم 24 عنصراً، نفذت جولات تفتيشية عبر أسواق طيبة والعويس والأندلس، وغرب الرياض والقرية الشعبية وسوق ريمان والوشم، إضافة إلى سوق حجاب والأسواق المجاورة لها شرق الرياض، وكذلك أسواق العودة وشفاء مول جنوب الرياض، فيما هناك فرقة ثابتة في سوق الحمام وسط الرياض، كما أن الفرق توجد في شكل مستمر في أسواق البطحاء والديرة والمعيقلية.

يذكر أن اللجنة الأمنية صادرت عدداً من المفرقعات بعد أن تركها بائعوها على الأرصفة وهربوا من المكان.