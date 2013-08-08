مجدداً جرائم الإثيوبيات تعود.. خادمة تطعن مسنة بسكين

تعود مجددا حوادث الخادمات الإثيوبيات لتطفو على السطح، وهذه المرة كان الدور على مكة المكرمة، حيث اعتدت خادمة إثيوبية تبلغ من العمر 17 عاماً صباح أمس الثلاثاء على كفيلتها المسنة في مكة المكرمة، وقامت بطعنها بالسكين في وجهها وصدرها عدة طعنات نقلت على إثرها للمستشفى وهي في حالة حرجة وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان إن الجيران سمعوا استغاثات السيدة وأبلغوا الجهات الأمنية التي هرعت للموقع.

وعند وصول الجهات الأمنية وجدوا المرأة المسنة ملطخة بدمائها والخادمة مختبئة تحت درج المنزل وهي في حالة هيجان تام.

وأضاف أن رجال الأمن تمكنوا من ضبط الخادمة وتم تسليمها لقسم شرطة العزيزية ولاتزال التحقيقات جارية لكشف الملابسات والدوافع التي جعلتها تقدم على طعن المرأة.

وكانت أديس أبابا قد قررت وقف تصدير العمالة للسعودية بكافة أنواعها، سواء المهن الرجالية والنسائية نهائياً، وذلك رداً على وقف المملكة التعامل في استيراد العمالة المنزلية من إثيوبيا مؤقتاً بعد ارتفاع عدد الجرائم من قبل الخادمات الإثيوبيات، وشمل القرار الإثيوبي التأشيرات السابقة التي تم التعامل معها من قبل مكاتب الاستقدام بالمملكة وصدر فيها قبول قبل قرار الحظر، والتي تقدر بـ40 ألف تأشيرة.