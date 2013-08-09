المسرح النسائي والرجالي يزين احتفالات عيد الرياض 2013

تنطلق فعاليات العيد في العاصمة السعودية الرياض، بدءاً من مساء الليلة أول أيام عيد الفطر المبارك 2013، حيث تبرز الفعاليات المسرحية التي تحظى برعاية واهتمام أمانة الرياض التي ستقدم خلال مساءات هذا العيد ثماني مسرحيات رجالية ونسائية، والتي تعرض كلها تقريباً في العاشرة مساء بتوقيت السعودية كل ليلة في أماكن مختلفة.

المسرحيات الرجالية

يشارك عدد من النجوم البارزين في عدد من المسرحيات، مثل مسرحية "الملحق" من تأليف عبدالله الزهراني وإخراج صالح العلياني وبطولة: د. نايف خلف وعبدالله الزهراني وبمشاركة مجموعة من الممثلين الشباب الواعدين.

وتحكي المسرحية معاناة عاطل تعرض للضغوط والاستغلال، وستعرض المسرحية على خشبة مسرح مدارس التربية النموذجية.

هذا فيما تأتي مسرحية "شباب البومب" التي هي امتداد للمسلسل التلفزيوني في بطولة النجوم الشباب فيصل العيسى وشعيفان محمد وفيصل العمري، وستعرض على خشبة مسرح مدارس المملكة، وهي تناقش في قالب كوميدي قضايا الشباب وهمومهم، مثل التفحيط والسرقات وغيرها من القضايا، كما سيكون لها عرض صباحي في مستشفى الأمل.

في عمل آخر، يقوم عبدالعزيز الفريحي بدور ساخر كمفحط سابق، وذلك ضمن أحداث مسرحية "سكة سد"، حيث يشاركه البطولة الفنان عبدالعزيز السكيرين، ويخرجها الفنان بندر عبدالفتاح، وستعرض على خشبة مسرح جامعة اليمامة شمال الرياض.

أما مسرحية "الحقني يا جاري" فهي من بطولة الفنان علي إبراهيم، والنجم الكويتي عبدالإمام عبدال،له والفنان خالد الحربي، وتناقش قيمة الجوار، وتعرض على خشبة مسرح كلية المدربين التقنيين بحي الريان.

وفي عمل آخر تحت عنوان "البلطجيون"، يقدم المهرج شادي عاشور في قالب كوميدي مجموعة مجانين في مستشفى يظنون أنهم في مهمة حربية لإنقاذ الوطن، وهي من بطولة علي الهويريني ورياض الصالحاني، وتعرض على مسرح جامعة دار العلوم.

المسرحيات النسائية

أما المسرحيات النسائية التي تتقدمها مسرحية "كلنا حكاية"، من تأليف وإخراج لورين العيسى التي تقول لـ"العربية.نت" إنه لأول مرة سيتم توظيف الفولكلور في أعمال مسرحية في أيام العيد بطريقة مختلفة.

وأضافت "العمل عبارة عن حكاية خمس نساء يجتمعن في سوق نسائي ويعرضن بضاعتهن ومشاكلهن وهمومهن في قالب كوميدي يتخلله الفولكلور السعودي والعربي".

وراهنت العيسى على حضور "سيكون لافتاً للفولكور الكردي".

وأوضحت أن ما يميز مسرحية "كلنا حكاية" هو أنه للمرة الأولى تطرح على خشبة المسرح السعودي قضية المرأة الكردية وعرض الفولكلور الكردي والعربي.

المسرحية من تأليف وإخراج لورين عيسى، وبطولة العنود حسين ورجاء الحاضي ومنال العيسى.

وستعرض عند الساعة التاسعة والنصف مساء في مسرح مدارس دار العلوم للبنات.

أما مسرحية "عفواً ممنوع الرجال" فهي من بطولة الفنانة البحرينية أميرة محمد وأغادير السعيد، وتناقش عدداً من القضايا النسائية بشكل كوميدي تدور أحداثها حول مجموعة من النساء تجمعهن الظروف في أحد الفنادق الخاصة بالنساء.

المسرحية ستعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً على خشبة مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

هذا فيما تشارك أمل حسين وجوري اليحيى في مسرحية "أربع نساء وامرأة"، من تأليف عباس الحايك وإخراج غرام الجابر، لتناقش وفي قصر أفراح تجتمع فيه أربع نساء مدعوات لحفل زفاف، وحين يتأخر أزواجهن تنشأ بينهن وحارسة القصر صداقة، وذلك في قالب كوميدي ساخر يكتشفن من خلاله أنهن زوجات لرجل واحد.

المسرحية ستعرض في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً في مسرح مدينة الحكير لاند.

صناعة الترفيه

من جهته، يؤكد المهندس خالد العطية، مدير عام الخدمات الاجتماعية في أمانة الرياض لـ"العربية.نت" أن هناك مجموعة من المعايير الواضحة في اختيار الأعمال من حيث جودة النص وملاءمته لأجواء الاحتفالات والقضايا التي يناقشها، إضافة إلى الميزانية المخصصة لكل عمل.

مضيفاً: "فعاليات العيد بما في ذلك الفعاليات المسرحية تمثل جزءاً من جهود الأمانة في مجال خدمة المجتمع، والأمانة حريصة على التنوع لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة من مصادر الترفيه الهادف".

وأوضح أن الأمانة حريصة على التعامل مع خبراء في مجال صناعة الترفيه.