سماء الرياض تتلون بالألعاب النارية في أيام عيد الفطر

أضاءت سماء الرياض في تمام الساعة الحادية عشرة وخمسين دقيقة من مساء أول أيام عيد الفطر المبارك أكثر من 3400 من القذائف المضيئة والألعاب النارية لتزينها بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة الباهرة، وذلك في إطار برنامج فعاليات أمانة العاصمة للاحتفال بالعيد وفق ما نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

ويستمر انطلاق الألعاب النارية بشكل متزامن لمدة 10 دقائق تقريباً من 7 مواقع اختارتها أمانة الرياض بعناية، بحيث يمكن مشاهدتها في جميع أحياء مدينة الرياض طوال أيام العيد، وتشمل مواقع إطلاق الألعاب النارية استاد الملك فهد الدولي واستاد الأمير فيصل بن فهد بحي الملز وجامعة الأمير سلطان بحي صلاح الدين وجنوب أسواق السلام مول بالطريق الدائري الغربي وبجوار الجسر المعلق غرب الرياض وشرق حديقة مناخ الملك عبدالعزيز بالقرب من الدائري الجنوبي وحي الحائر.

واتخذت الأمانة كافة تدابير الأمان والسلامة في نقل وتخزين الألعاب النارية وإجراءات إطلاقها وتحديد مناطق للإطلاق يحظر الاقتراب منها، وذلك حرصاً على سلامة زوار موقع إطلاق الألعاب النارية، بالإضافة إلى التنسيق مع وحدات من الدفاع المدني والهلال الأحمر للتواجد في جميع مرافق إطلاق الألعاب النارية للتعامل مع أي مشكلات قد تحدث.

وأوضحت اللجنة المشرفة على فعاليات الألعاب النارية أنه من المقرر أن يصل عدد القذائف المضيئة إلى أكثر من 10300 قذيفة مضيئة بأشكال متنوعة.

