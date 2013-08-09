شرطة الرياض تقبض على "خاطف" زوجته يوم العيد

ألقت شرطة الرياض بالتنسيق مع شرطة المنطقة الشرقية، القبض على سعودي قام بخطف زوجته من منزل والدها تحت تهديد السلاح في أول أيام عيد الفطر المبارك، وينتظر أن يتم ترحيله إلى الدمام لمتابعة التحقيق معه.

واتهم والد الزوجة (في العقد السادس من عمره) صهره، الذي هو على خلاف كبير معه، بالاعتداء عليه مع مجموعة من الرجال مستخدمين أسلحة، حيث قاموا باقتحام منزله وخطف ابنته بالقوة وضربه، والهرب بها رفقة زوجها.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية، زياد الرقيطي لـ"لعربية.نت" حدوث الواقعة. وأضاف: "تقدم مواطن ستيني بمركز شرطة شمال الخبر عن قيام زوج ابنته بالتهجم عليه مع أشخاص آخرين وبحوزته سلاح والدخول للمنزل وأخذ زوجته (ابنة المدعي) بالقوه والهرب بها، وأشار إلى أن بينهما خلافاً سابقاً وقضية منظورة في محكمة الرياض".

وتابع الرقيطي: "باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للبلاغ والقبض على المدعى عليه بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، ويجري العمل على تسلمه تمهيداً لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص".