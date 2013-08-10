إقالة بولستر بعد 3 مباريات مع ادميرا النمساوي

أقيل توني بولستر متصدر قائمة هدافي منتخب النمسا لكرة القدم في تاريخه من تدريب ادميرا متذيل ترتيب الدوري النمساوي اليوم السبت بعد أن قاد الفريق‭ ‬في ثلاث مباريات فقط.

واستغنى ادميرا عن خدمات بولستر (49 عاما) بعد أسبوع واحد من خسارته 7-1 أمام جروديج الصاعد حديثا للدرجة الأولى ليتذيل الفريق المسابقة بعد تلقيه ثلاث هزائم و11 هدفا.

وقال ادميرا في بيان "قرر ادميرا السماح لتوني بولستر بالرحيل على الفور بسبب البداية السيئة هذا الموسم وخلافات عديدة في الرأي".

وأضاف أن مساعد المدرب اوليفر ليديرر سيتولى قيادة الفريق.

وسجل بولستر 44 هدفا في 95 مباراة دولية مع منتخب النمسا وسبقه اللعب لأندية اوستريا فيينا وتورينو واشبيلية وكولونيا وبروسيا مونشنجلادباخ. وعمل بولستر من قبل مدربا للفريق الثاني في لينز وتولى أيضا تدريب فاينر فيكتوريا.