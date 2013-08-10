الإطاحة بـ30 عصابة تخصصت في سرقة المعتمرين بمكة

أطاح رجال شرطة العاصمة المقدسة خلال شهر رمضان بـ30 عصابة متخصصة في عمليات نشل وسرقة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ".

واستطاعت الفرق السرية الميدانية للبحث والتحري الجنائي المنتشرة في المنطقة المركزية من محاصرة العصابات، وهم يحاولون النشل والسرقة، واستغلال ظروف الزحام وانشغال المعتمرين والزوار بالعبادة.

وأوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن بن عبدالعزيز الميمان، أنه في كل عام وبالتحديد في شهر رمضان يلاحظ زيادة عمليات النشل والسرقة من مجموعات متخصصة في نشل المعتمرين، ولذلك فإن شرطة العاصمة المقدسة وضعت خطة محكمة منذ بداية الشهر لحفظ أمن وسلامة المعتمرين والزوار.

وكشف أن الفرق الميدانية ضبطت 30 عصابة متعددة الجنسيات، فيما بلغ عدد الأفراد الذين تم القبض عليهم، سواء انتموا لعصابات أو قاموا بالسرقات فردياً، 100 شخص يتوزعون بين رجل وامرأة.

وعثر بحوزة هؤلاء على الأدوات الخاصة التي يقومون باستخدامها أثناء النشل والسرقة، كالأمواس إلى جانب عدد من الجوالات ومبالغ مالية بعملات مختلفة.

