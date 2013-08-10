تخفيض سرعة القطارات في موقع جنوح العربات لـ5 كلم/الساعة

ألزمت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالسعودية جميع قائدي قطارات الركاب والبضائع بالتقيد بالسرعة القصوى وهي 5 كيلومترات في الساعة بمنطقة حادثة جنوح عربات قطار البضائع بالأحساء مساء الأربعاء الماضي، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وجرى إبلاغ قائدي القطارات من بعد وقوع حادثة الجنوح بخفض السرعة في هذا الموقع، وذلك حتى إشعار آخر.

وفي سياق متصل، انتهت جهات الصيانة والطوارئ والاختصاص في المؤسسة من رفع العربات الـ7 الجانحة عن الخط الحديدي، وكذلك 14 حاوية محمولة على هذه العربات من الخط الحديدي.

ومن جهته، كشف الرئيس العام للمؤسسة المهندس محمد بن خالد السويكت أن اللجنة الفنية المتخصصة تواصل حاليا التحقيق في الحادثة وإعداد تقريرها المتضمن الأسباب التي أدت للجنوح.