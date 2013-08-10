جولة رقابة مفاجئة على إدارات خدمية بالعيد في السعودية

وجه جهاز هيئة الرقابة والتحقيق فروعه في مناطق السعودية بضبط دوام المناوبين خلال إجازة العيد، التي تستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، وذلك في الإدارات الخدمية التي يتطلب فيها وجود موظفين مناوبين طول الأيام، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق".

وسترفع الهيئة للإدارات المعنية أسماء ومخالفات الموظفين في أول أسبوع دوام لاتخاذ الإجراءات اللازمة والعقوبات حيال المتسيبين. وستتفاوت هذه العقوبات بين الحسم ولفت النظر وأي إجراء يتلاءم مع نظام الخدمة المدنية لموظفي الدولة.

وفي سياق متصل، تحدثت الصحيفة نقلاً عن مصادر، عن قيام الجهاز بـ"جولات فجائية على المناوبين"، تتابع من خلالها الهيئة آلية سير الدوام وإنجاز المعاملات وتتأكد من التزام الموظفين بالحضور والانصراف وعدم التأخير وعدم التسيب.

وأكدت الصحيفة أن بعض الإدارات تشهد هذه الأيام احتراماً لجدول المناوبات و"حالات شراء للمناوبات في العيد مقابل مبالغ مالية، حيث يتراوح شراء الدوام بين 500 إلى 1000 ريال لليوم الواحد نظير اتفاق ما بين المناوب ومن يناوب عنه"، مؤكدةً أن بعض رؤساء هؤلاء المناوبين على علم بهذه الصفقات.

واعتبر المستشار القانوني والمحامي الدكتور ماجد قاروب أن التوكيل ما بين الموظفين يعد فسادا إداريا، وهو غير جائز من الجهتين القانونية والشرعية ولا يتفق مع نظام العمل والخدمة. وشدد على ضرورة محاسبة الموكل ومن توكل عنه ورئيسه المباشر الذي وافق على ذلك.