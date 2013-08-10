فروسية المدارس

كل عام وانتو بخير وصحة وسلامة وعيدكم سعيد، وأسأل الله ــ سبحانه وتعالى ــ أن يتقبل مننا ومنكم الصيام والقيام، بعض الأخبار تحتاج إلى مناقشة زي التصريح اللي بيقول سندخل تدريس الفروسية في المدارس، يا وزارة التربية والتعليم يعني المدارس اللي موجودة عندنا وانتي عارفه انه أغلبها مستأجر غير قادرة على هذا، يا وزارة التربية والتعليم يا ريت تهتموا باللغة الإنجليزية وتعتمدوا تدريسها من الصف الأول الابتدائي لكل المدارس بدون استثناء بدل هادي الفضايح اللي بتشوفوها في تصحيح إجابات اختبارات اللغة الإنجليزية، وبعدين إيش اللي يمنع انه نعتمد اللغة الإنجليزية طالما الخريجين والخريجات من هدا القسم يا كترهم في البلد وكتيير من المستشارين والدكاترة اللي عندكم بيقولوا لكم ما في مشكلة لو اعتمدناها من الصف الأول الابتدائي، والحمد لله ميزانية التعليم من أكبر الميزانيات اللي بتعتمدها الدولة هدا من ناحية، ومن ناحية تانية انه أغلب المدارس بتعاني من نقص كبير في المعلمين والمعلمات وفي كل التخصصات، والدليل تكدس الطلاب والطالبات في الفصول وتجي في النهاية يا وزارة التربية والتعليم تبغوا الطلاب والطالبات يستفيدوا من نظام التقويم اللي اعتمدتووه قبل اكتر من عشرة سنوات واللي ــ للأسف ــ خرج جيلا من الطلاب والطالبات مستواه نص نص، يا وزارة التربية والتعليم العاطلين والعاطلات وفي كل التخصصات مستنيين إشارة منك عشان يخدموا بلدهم عينووهم بدل هدا التكدس اللي بنشوفوا في الفصول يا وزارة التربية والتعليم مدارسنا محتاجه مباني جديدة ينشرح صدر طلابنا وطالباتنا لما يشوفها ويفرحوا وينبسطوا أكتر لما يكون فيها شوية حدايق وألعاب مختلفة يغيروا من جوو الحصص فيها، ويكون فيها شوية مسابح يغطسوا فيها في أوقات مختلفة تعتمدها لهم إدارة المدرسة، ويكون فيها شوية صالات رياضية يحركوا جسمهم فيها بدل ما نقعد نتبكك على أولادنا وبناتنا ونحنا بنشوفهم بيعاونوا من مشكلة السمنة، ويكون فيها شوية مطاعم نظيفة تقدم لهم الأكل المفيد بدل هادي المقاصف اللي بتبيع المرض لهم، يا وزارة التربية والتعليم يا ريت تكملوا بناء المدارس اللي اعتمدوها من سنين، ويا ريت كمان تجهزوا المدارس بكل اللي تحتاجه من المختبرات والمعامل والمسارح والملاعب عشان نقدر نقول بعد كده انه مدارسنا مثالية، وبعدين يجي دور حصص الفروسية اللي محتاجه مدربين وسائسي خيول وخلافه.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"