صالونات التجميل تحصد نصف مليار أرباح العيد في السعودية

قدر متعاملون في مراكز التجميل النسائية في السعودية حجم أرباح هذه المراكز بنحو 500 مليون ريال خلال فترة موسم عيد الفطر، بعد أن شهدت هذه الفترة تطوراً كبيراً، نتيجة وجود أجهزة متطورة، إضافة إلى التوسع في الخدمات والكفاءة في اليد العاملة بزيادة بلغت 80% مقارنة بأيام السنة.

ونسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية" لمتعاملة في السوق قولها "نضطر في موسم رمضان وخاصة في العشر الأواخر والعيد لرفع الأسعار "نسبياً" على بعض الخدمات التي نقدمها، نظراً للإقبال الشديد الذي نشهده خلال هذه الفترة، رغم أننا نمر بعد العيد بحالة شديدة من الركود"، مؤكدة أن ارتفاع الأرباح يصل إلى ما بين 50 و80%.

هذا.. فيما قالت إحدى مالكات مراكز التجميل النسائية في جدة أنها التزمت بالأسعار، وأكدت أن موسم العشر الأواخر من رمضان والعيد هو أفضل موسم في السنة من حيث الإقبال على الصالون، مبينة أن ارتفاع الأرباح خلال هذه الفترة يعوض فترات الركود التي تشهدها المراكز النسائية في معظم أوقات السنة.

من جهته أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن الصالونات النسائية تحقق إيرادات عالية جداً خلال فترة العشر الأواخر من رمضان والعيد، قد تصل إلى 200%، مؤكداً أن متوسط دخل الصالونات اليومي في هذه الفترة يبلغ 12 ألف ريال، وقد يزيد وخاصة في ليلة العيد، مشيراً إلى أن حجم أرباح المراكز النسائية في السعودية خلال هذه الفترة قد يصل إلى أكثر من 500 مليون ريال سعودي.