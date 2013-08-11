طلال مداح.. 13 عاماً على رحيل صوت الأرض

في مثل هذا اليوم، وقبل 13 عاماً رحل الفنان السعودي طلال مداح، إثر تعرضه لأزمة قلبية على المسرح في حفلة "المفتاحة" في أبها.

ووصف عبد الله طلال مداح الابن الأكبر لـ "صوت الأرض" والده الراحل، في حديث له عبر قناة "العربية" قائلاً: "والدي لم يكن يبحث عن المادة فذاك الزمن يختلف عن الآن كما نلاحظ أن الشركات تبحث عن الأموال، بينما كان هو يبحث عن المشاركة ورسم الفرحة على وجوه الحاضرين".

وأضاف: "كان أباً رائعاً أكثر من كونه فناناً، وورثنا منه الكثير فأصبح بيننا نحن الأبناء الكاتب وصاحب الصوت الجميل".

وحمل طلال مداح ألقابا عدة، كالحنجرة الذهبية وقيثارة الشرق وصوت الأرض، وصنفته الساحة الفنية برائد الحداثة في الأغنية السعودية، كما تغنى بكلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، وغنى للموسيقار محمد عبد الوهاب الذي أطلق عليه لقب زرياب.

ولد الفنان طلال مداح في مكة تاريخ 5 أغسطس 1940، وعرف عن والده إيجاده للعزف على آلتي المدروف والسمسمية، وعليه فقد ساعدت تلك العوامل مجتمعه في إدخاله مجال الفن وجعله يعشق هذا اللون ويهواه بل ومرددا له في أغلب أوقاته.

طلال وأهل الشعر

وكان طلال محبوباً جداً لدى الكثيرين في الوسط الفني والشعري، حيث قال عنه الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن: "وأصبح اسم طلال مداح في كل قلب وعلى كل شفاه.. وتجاوز الفن الغنائي السعودي بفضل صوته حدود الوطن ليصل للعالم العربي كله، وتميزه وتفرّده ليس فقط في صوته اللين الدافئ القوي، إنما في شخصيته البسيطة الطيبة، وأفكاره وفلسفته الخاصة للأشياء وعنها".

ومن أجمل ما قيل في "صوت الأرض"، حديث الأمير الشاعر محمد العبدالله الفيصل عنه، حيث قال: "طلال مداح تاريخ، وتاريخ الأغنية السعودية كانت بداياته الفعلية على يد طلال مداح واشتهرت بفضل طلال مداح رغم محاولات من سبقوه".

وذكره الفنان محمد عبده في أحد اللقاءات قائلا: "طلال هو رجل الأغنية السعودية الأول وهو الأصل ونحن نتفرع منه".