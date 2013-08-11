وزارات تنسق مع "الصحة" لمنع "المرض" بعد عطلة العيد

اتفقت 6 وزارات سعودية مع وزارة الصحة على مراقبة الدوام الرسمي الذي سيبدأ بعد غد الثلاثاء، لتفادي التغيب بداعي المرض، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ".

وتعمل الوزارات الست، وهي التربية والتعليم، النقل، التجارة، الشؤون الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والعمل، إضافة لوزارة الصحة المعنية بمراقبة الإجازات خلال الأيام الثلاثة الأولى من بداية الدوام.

ووجهت وزارة الصحة لكافة قطاعاتها ومراكزها والمستشفيات بعدم تحرير إجازات مرضية للأيام الثلاثة المقبلة، وهي 6، 7 و8 من شوال.

وسيقوم عدد من المفتشين التابعين لهذه الوزارات بمراقبة الدوام الرسمي للموظفين. وبينت مصادر أن ضبط الوزارات الست للدوام الرسمي يتم عبر فرق ميدانية وتقارير سرية سترفع من فروع الوزارات في كافة المناطق لمقر الوزارات بالرياض يومياً مستندة على الحضور والانصراف ومتابعة وتدقيق توقيعات الموظفين.

وأكدت نفس المصادر أن الوزارات ضاعفت من عقوبة الغياب وشددت على الجهات الرقابية بعدم قبول إجازات رسمية أو طبية للأيام الثلاثة.