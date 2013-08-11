6 ساعات للعبور من السعودية إلى الإمارات عبر "البطحاء"

استغرق أمس السبت مرور السيارات من السعودية إلى الإمارات عبر منفذ "البطحاء" نحو ست ساعات، حسب ما جاء في صحيفة "الحياة".

ووصل عدد ساعات الانتظار في منفذ "البطحاء" الحدودي مع الإمارات إلى نحو خمس ساعات للعبور، يضاف لها نحو ساعة في الجهة الإماراتية (في منفذ "الغويفات")، بسبب إجراءات تفتيش المركبات.

وأوضح عاملون في منفذ البطحاء الحدودي لـ"الحياة" أن عدد المركبات التي عبرت المنفذ خلال اليومين الماضيين تقدر بنحو 60 ألف مركبة، وهو رقم يقل عن العام الماضي. وأكدوا أن المنفذ يعمل بطاقة عالية لتسهيل وتسريع عبور المسافرين، وتقصير المدة الزمنية التي يبقونها في المنفذ.

وأشاروا إلى أن الأعداد الكبيرة التي تأتي في وقت واحد هي السبب في التأخير، مؤكدين أن منفذ البطحاء من أكثر المنافذ الحدودية زحاماً في مناسبات الأعياد والعطل الرسمية، لذلك هو بحاجة إلى تطوير وزيادة الكوادر العاملة فيه. ومن جهتهم، أشار مسافرون في المنفذ إلى أنهم توقعوا الزحام.

يذكر أن منفذ "البطحاء" يعد ثالث المنافذ من حيث الزحام، إلا أنه من أكثرها تأخيراً للمسافرين، مقارنة بعدد المسافرين، إذ يستغرق العبور في الأيام العادية نحو ساعة ونصف الساعة.

وفي سياق متصل، لم يشهد منفذ "الخفجي" تغييرات كثيرة في أعداد المسافرين، وبقي هو ثاني أسوأ المنافذ من حيث انتظار المسافرين، إذ سجلت ساعات الذروة نحو ثلاث ساعات في المنفذ.

وفي منفذ سلوى الحدودي مع قطر، كانت الفترة التي يستغرقها المسافر في وقت الذروة للعبور لا تتجاوز ساعتين، بسبب سرعة إجراءات الخروج التي يقوم بها العاملون.